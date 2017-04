Liveticker Telekom Baskets in Frankfurt

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn treten an diesem Sonntag bei den Frankfurt Skyliners an. ga-bonn.de tickert live.

02.04.2017

Nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Halbfinal-Hinspiel in Nanterre geht es für die Telekom Baskets Bonn zurück auf das Bundesliga-Parkett. Die Mann um Headcoach Predrag Krunic gastieren ab 15.30 Uhr bei den Frankfurt Skyliners. Das Hinspiel gewannen die Bonner mit 74:60.

Doch seitdem hat sich bei den Hessen viel verändert. Das Team hat ein völlig andeser Gesicht, und auch Cheftrainer Gordon Herbert, der gesundheitbedingt lange ausgefallen war, steht bei den Skyliners wieder an der Seitenlinie. Ihm stehen mit Albert Jay English Kvame Vaughn und Shawn Huff drei Akteure zur Verfügung, die im Hinspiel nicht mit von der Partie waren.

Die Bonner hoffen derweil, dass Ryan Thompson wieder auflaufen kann. Der Topscorer fehlte in Nanterre wegen einer schmerzhaften Beckenprellung. Und das wäre auch wichtig, war Frankfurt zumindest in den letzten zwei Jahren kein gutes Pflaster für die Baskets. In der vergangenen Katastrophensaison kamen sie mit 48:78 unter die Räder, 2014/2015 hieß das Ergebnis 71:84.