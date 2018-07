Bonn. Die Telekom Baskets Bonn treten im Achtelfinale des BBL-Pokals bei den Eisbären Bremerhaven an. Der Wettbewerb wird in einem neuem Modus ausgetragen.

Von Gerhard Mertens, 27.07.2018

Im Achtelfinale des BBL-Pokals der Basketball-Bundesliga (BBL) müssen die Telekom Baskets Bonn bei den Eisbären Bremerhaven antreten. Das ergab die Auslosung in Köln. Der BBL-Pokal wird ab der kommenden Saison in einem neuen Modus ausgetragen. In den zurückliegenden Jahren waren immer nur die besten sechs Mannschaften der Hinrunde dabei, wobei der Gastgeber des Finalturniers automatisch gesetzt war. Künftig sind außer den beiden Aufsteigern, aktuell die Crailsheim Merlins und Rasta Vechta, 16 Bundesligisten am Start, die im K.o.-System von Achtelfinale bis Finale aufeinandertreffen.

Die Paarungen im Überblick: Basketball Löwen Braunschweig - Mitteldeutscher BC, Eisbären Bremerhaven - Telekom Baskets Bonn, Alba Berlin - medi Bayreuth, BG Göttingen - MHP Riesen Ludwigsburg, Brose Bamberg - s.Oliver Würzburg, EWE Baskets Oldenburg - Science City Jena, Bayern München -Gießen 46ers, Fraport Skyliners - ratiopharm Ulm.