Bonner Basketball-Bundesligist

BONN. Die Telekom Baskets Bonn haben einen neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Basketball-Bundesligist am Mittwochmorgen über Twitter bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2019

Chris O'Shea ist nicht länger Headcoach der Telekom Baskets Bonn. Was Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich im Interview mit dem GA schon anklingen ließ, wurde am Mittwochmorgen als perfekt vermeldet. Über Twitter gaben die Baskets bekannt, dass sie einen neuen Trainer haben - ohne zu erwähnen, um wen es sich handelt

Weitere Berichterstattung folgt.

Habemus Trainer. Welcome in Bonn. Willkommen in Bonn. Vitajte na Bonn. Bienvenido a Bonn.

Das wird auf jeden Fall spannend. Heute kein Feiertag, und die Mediaabteilung hat vorgearbeitet, darum heute eine PM.#easyCreditBBL #BasketsOffseason