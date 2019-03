Wichtiger Auswärtserfolg

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn haben in der Basketball-Budnesliga das Auswärtsspiel in Crailsheim knapp mit 88:87 gewonnen. Durch den Erfolg verbessern sich die Baskets in der Tabelle auf den sechsten Rang.

Mit einem blauen Auge sind die Telekom Baskets beim Aufsteiger Crailsheim Merlins davongekommen. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit spielte ihnen letztlich ein spätes Foul von DeWayne Russell in die Karten. Beim Stand von 87:87 und noch 0,3 Sekunden auf der Uhr griff der Crailsheimer dem werfenden Josh Mayo in den Arm und schickte damit den sichersten Bonner Freiwurfschützen an die Linie. Mayo traf den ersten seiner beiden Würfe zum 88:87 und vergab den zweiten absichtlich, um die Uhr sofort zum Laufen zu bringen. Damit konnten die Crailsheimer bestenfalls noch einen Wurf aus der eigenen Hälfte loswerden – erfolglos. Mit diesem Sieg klettern die Baskets wieder auf den sechsten Tabellenplatz.

Nach einem guten Start in die Partie ließen sich die Baskets von der intensiven Defensive des Aufsteigers überrumpeln. Schon zur Pause hatten die Baskets, sonst als gute Hüter des Ball bekannt, elf Ballverluste in der Statistik. Die Hausherren gewannen Selbstbewusstsein aus ihrem aufgehenden Plan, trafen gut aus der Distanz und führten zur Pause mit zehn Punkten (51:41). Allerdings gingen sie mit der Hypothek einer hohen Foulbelastung in die zweite Spielhälfte.

Nach dem Seitenwechsel waren dann allerdings die Bonner die bessere Mannschaft. Es kamen nur noch zwei Ballverluste zu den vorherigen elf hinzu: ein Zeichen für die gesteigerte Intensität und gestiegen Stabilität auf Bonner Seite. Ende des dritten Viertels traf Mayo per Dreier zur ersten Bonner Führung seit der fünften Minute (59:58, 28.), doch die Hausherren hielten dagegen, eroberten den Vorteil umgehend zurück, zeigten aber jetzt, dass sie den heißen Atem der Baskets im Nacken spürten.

Mit den besseren Nerven zogen die Baskets dann durch einen Dreier von James Webb III wieder am Aufsteiger vorbei. Zwanzig Sekunden vor Schluss vergab Crailsheim-Spielmacher Frank Turner einen von zwei Freiwürfen (87:87), die Baskets hatten jetzt die Entscheidung in der Hand – und bei Mayo war sie gut aufgehoben.