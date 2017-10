Erster Sieg in der Champions League

Thessaloniki. Viertes Spiel, erster Sieg. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben die Telekom Baskets am Dienstagabend mit 75:69 beim griechischen Traditionsclub Aris Saloniki gewonnen.

Den ersten Erfolg in der Fiba Champions League haben die Telekom Baskets am Dienstagabend mit 75:69 (16:18, 13:21, 24:14, 22:16) beim griechischen Traditionsclub Aris Saloniki gefeiert. Nach einem Zehn-Punkte-Rückstand zur Pause war es der bis dahin blasse Nemanja Djurisic, der per Dunk zum Gegenangriff blies und die Bonner durch ein starkes drittes Viertel führte. Im Schlussabschnitt belohnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic dann mit einer konzentrierten Leistung und nstarken Nerven mit dem Auswärtssieg.

"Das war ein wichtiger Sieg, für uns, weil wir nicht gut in die Champions League gestartet sind", sagte Krunic nach dem Spiel. "Wir haben daran geglaubt, dass wir hier gewinnen kömnnen, obwohl es nicht einfach ist. Wir haben gekämpft und gute Defense gespielt, besonders in der zweiten Halbzeit. Dass wir und nach zwei knappen Niederlagen hier gewinnen konnten, freut mich für meine Mannschaft und für die Fans, die mitgekommen sind um uns zu unterstützen."

Die Baskets starteten mit Josh Mayo, TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo, Nemanja Djurisic, Julian Gamble und zwei Punkten des Bonner Centers in die Partie. Dann allerdings gelang den Griechen ein 10:0-Lauf, den Baskets-Trainer Predrag Krunic mit einer Auszeit stoppte. Der gewünschte Effekt stellte sich ein, TJ DiLeo verkürzte per Dreier auf 5:10 (5.) und die Bonner Verteidigung funktionierte jetzt besser. Zum Ende des Viertels verrkürzte Ron Curry ebenfalls aus der Distanz auf 16:18, Krunic, der auf den an einer Reizung im Knie leidenden Jordan Parks verichten musste, hatte bereits reichlich durchgewechselt.

Auch der Start ins zweite Viertel gelang den Griechen besser, wieder nahm Krunic die Auszeit um nachzujustieren - in Defensive und Offensive. Mayo setzte die guten Vorsätze gleich aus der Distanz in die Tat um, DiLeo zog beherzt zum Korb - 23:27 (15.), jetzt besprachen sich die Hausherren. Auch sie kamen strukturierter aus der taktischen Pause und zogen gegen in dieser Phase zeitwiese indisponierte Bonner auf 37:29 davon, ehe die Baskets ihnen dann auch noch überschaubar clever die 40:29-Pausenführung schenkten. Bei noch 1,5 Sekunden auf der Uhr warfen sie den Ball statt lang zu Gamble, direkt ins Aus, Aris durfte auf Bonner Seite einwerfen und kam noch zu zwei Punkten mit dem Pausenbuzzer durch Gary Bell. Da war noch viel Luft nach oben.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber dann zunächst auf 13 Punkte davon (43:30, 22.), dann punktete zunächst der starke Julian Gamble und verwertete seinen Extrafreiwurf nach Foul zum 33:43 (23.), dann gelang es den Baskets, die Angriffszeit des griechischen Tabellenvierten runterzuverteidigen. Die Bank sprank kollektiv auf und ballte die Fäuste. Josh Mayo verkürzte per Dreier auf 36:43 und nach zwei erfolgreichen der Freiwürfen der Griechen war es Djurisic, der zum Korb zog und den Ball mit der Attitüde, dass hier noch nichts verloren war, durch den Ring stopfte. Um das zu unterstreichen, kleute er im nächsten Angriff der Griechen den Ball und legte ihn zum 40:45 in den Korb der Griechen.

Aris-Trainer Panagiotis Giannakis nahm eine Auszeit, konnte damit aber das nun endlich gewonnenen Selbstbewusstsein der Bonner nicht mehr tangieren. Punkt um Punkt sammelten die Baskets jetzt, erlaubten hinten nur wenig und gingen mit ausgeglichenen Verhältnissen (53:53) in den Schlussabschnitt.

Doch jetzt gelangen den Baskets auch die Dinge, die lange nicht gelungen waren; ein Notwurf von Ron Curry, ein weiter Dreier von Djurisic, Freiwürfe von Gamble. Der Curry-Notwurf bedeutete die erste Führung (57:56, 34.), die das Krunic-Team dann auch nicht mehr hergab.

Telekom Baskets Bonn: Curry 8 Punkte/2 Dreier, Klein, Djurisic 9/1, Gamble 20 (8 Rebounds), DiLeo 7/1, Breunig 4, Bartolo 4, Mayo 17/4 (4 Assists), Hill 6.