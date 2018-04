DiLeo glänzt an alter Wirkungsstätte

GIESSEN. Die Telekom Baskets Bonn haben den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Im Gießener Hexenkessel setzten sich die Bonner, dank eines starken, mit 26:15 gewonnenen letzten Viertels mit 86:80 (23:24, 20:27, 17:14, 26:15) durch.

Von Tanja Schneider, 14.04.2018

Im Gießener Hexenkessel behielt die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic, obwohl sie lange einem Rückstand hinterherlief, Geduld und Nerven, und setzte sich dank eines starken, mit 26:15 gewonnenen letzten Viertels mit 86:80 (23:24, 20:27, 17:14, 26:15) durch.

Die Gießener zeigten von Beginn an, dass sie ihre kleine Chance auf die Playoff-Teilnahme mit Vehemenz verteidigen wollten. Bonn war darauf gefasst und hielt dagegen. Dennoch gingen die Hausherren mit einer Acht-Punkte-Führung in die Kabine (51:43). "Danach haben wir an uns gelaubt, uns an unseren Plan gehalten und die Intensität in der Verteidigung erhöht", erklarte Krunic, der in der Pausenansprache mehr Emotionen von seinem Team einforderte. Und die bekam er. Seine Defense erlaubte den Gießenern nur noch 29 Punkte und in der Offensive glänzte TJ DiLeo an alter Wirkungsstätte. Mit 19 Punkten wurde der schlaue Passgeber zum Topscorer. "Ich denke, wir hatten am Ende einfach mehr im Tank", sagte er, "es ist ein besonderer Sieg für mich, weil es immer besonders ist hierher zurückzukehren. In der 32. Minute eroberte Josh Mayo die Führung (66:65), die die Baskets trotz einer kleinen offensiven Durststrecke souverän verteidigten und nicht mehr hergaben.