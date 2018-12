Serbe Bircevic kommt nach Bonn

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn haben den serbischen Nationalspieler Stefan Bircevic unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Center stößt als Ersatz für den monatelang verletzten Charles Jackson zum Team.

Von Gerhard Mertens, 04.12.2018

Innerhalb kürzester Zeit haben die Telekom Baskets Bonn einen zweiten neuen Spieler für ihren Kader verpflichtet. Nachdem vor einer Woche Olivier Hanlan zum Team von Trainer Predrag Krunic gestoßen war, bereitet sich der Club nun auf die Ankunft von Stefan Bircevic vor. In den nächsten Tagen wird der Center in Bonn erwartet und soll schon am Sonntag (15 Uhr, Telekom Dome) im Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg zum Einsatz kommen.

Der Serbe kommt als Ersatz für den verletzten Bonner Center Charles Jackson an den Rhein. Der US-Amerikaner fällt mit einer komplizierten Fußverletzung monatelang aus. Es ist auch nicht mit Sicherheit vorauszusehen, ob Jackson in dieser Saison überhaupt noch einmal zum Einsatz kommen kann. Entsprechend unterschrieb Bircevic einen Vertrag bis zum Saisonende. Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich machte gleich klar, dass der 28-Jährige ein völlig anderer Spielertyp ist. „Ein Klon von Jackson war leider nicht verfügbar“, so Wiedlich. Bircevic sei aber als Qualitätsspieler über jeden Zweifel erhaben.

Das unterstreicht alleine schon sein Status als aktueller Nationalspieler Serbiens, das in Europa zu den Top-Basketballnationen gehört. Beim 84:61-Sieg im Länderspiel am Montagabend gegen Griechenland kam Birkevic in zwölf Spielminuten auf acht Punkte und sammelte sechs Rebounds. Bircevic gilt zudem als exzellenter Dreipunkte-Schütze, bringt also eine Qualität mit, die Jackson nicht aufweisen kann.

Auf Vereinsseite war Bircevic zuletzt beim türkischen Erstligisten Banvit BK aktiv. Aufgrund seiner hervorragenden Ausbildung und seiner Erfahrung als Center bei zahlreichen europäischen Spitzenclubs spricht viel dafür, dass der 2,11 Meter große Serbe den Baskets auf dem schwierigen Weg in die Playoffs eine große Hilfe sein kann.

Viel schiefgehen darf bei den Baskets allerdings nicht mehr. „Unser Budget für die laufende Saison ist ausgereizt. Künftige Verletzungen können nicht mehr mit Nachverpflichtungen kompensiert werden“, machte Präsident Wiedlich klar.