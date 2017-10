Die personifizierte Defense: Yorman Polas Bartolo. Beim Hinspiel in Kataja verbuchte der Deutsch-Kubaner ein Double-Double (zweistellige Werte in zwei Statistiken) aus 14 Punkten und 12 Rebounds.

BONN. Das Warten hat ein Ende: Am Montagabend empfangen die Telekom Baskets Bonn zum ersten Heimspiel der neuen Saison den finnischen Meister Kataja Basket zum Rückspiel in der Champion-League-Qualifikation.

Zum ersten Mal die Teamvorstellung, zum ersten Mal der neue Saisontrailer, zum ersten Mal: „Es steht an zur Entscheidung...“. Die Telekom Baskets Bonn eröffnen die Saison am Montagabend (20 Uhr) mit dem Rückspiel in der Champion-League-Qualifikation – und sie haben ihren Fans im Hinspiel am Freitag beim finnischen Meister Kataja Basket einiges versprochen: Das Team von Cheftrainer Predrag Krunic kommt mit einem 20-Punkte-Vorsprung zurück nach Bonn – und einer Leistung, die den Gegner nachhaltig beeindruckt hat.

„Vielleicht war das erste Viertel defensiv das beste, was wir hier jemals gesehen haben“, leitete der finnische Medienchef nach dem Bonner 90:70-Sieg die Statements der Bonner Gäste auf der Pressekonferenz ein, aber Josh Mayo ließ sich von der eigenen Leistung nicht blenden und erklärte: „Es war ein hartes Spiel, auch wenn das Ergebnis das so nicht darstellt. Abgesehen vom ersten Viertel war es eine enge Partie. Kataja ist ein starkes Team, und wir wissen, dass das Rückspiel nicht einfach wird.“

Mayo und sein Coach hatten das Podium lange verlassen, da wirkte die Baskets-Leistung bei Kataja-Trainer Greg Gibson immer noch nach: „Es hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können. Die Jungs haben sich zurückgekämpft und den Schaden begrenzt.“ Und dann ordnete er als erster Gegnertrainer die Baskets 2017/18 zu der Mannschaft des Vorjahres ein: „Meine schlimmsten Befürchtungen sind noch übertroffen worden: Wir kannten sie als starkes Team vom letzten Jahr und wussten, dass sie sich gezielt verstärkt haben.

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Durch Terminverschiebung fehlte ein Tag Vorbereitung

Dieses defensive Level werden wir hier in Finnland sicher nicht antreffen – und in Europa auch nicht allzu oft. Sie haben uns gezwungen, all das zu tun, was wir uns vorgenommen hatten, nicht zu tun. Das Wichtigste wird sein, physischer und mit mehr Intensität von Beginn an zu spielen.“

Genau das hat Krunic auch wieder vor. Das Lob seines Pendants wollte er nicht kommentieren, lieber ordnete er das Zustandekommen des Sieges nach zwölfstündiger Heimreise aus dem hohen Norden aus seiner Sicht ein: „Kataja hat zwei Tage vorher ein sehr gutes Spiel gegen Badalona gezeigt. Durch die Terminverschiebung fehlte ihnen dann ein Tag Vorbereitung – das haben wir uns zunutze gemacht.“

Wie ein eiskalter nordischer Wind waren die Baskets durch das erste Viertel gefegt und hatten der Kataja-Offensive nur zwei Körbe aus dem Feld (plus sieben an der Freiwurflinie) erlaubt. Genauso will Krunic sein Team wieder sehen, daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert: „Bereit sein“ bleibt seine Devise. Gerade in einem Spiel, wie dem am Montagabend. Was er mit aller Macht verhindern will, ist, dass irgendjemand glaubt, dank der 20 Punkte schon für die Champions League qualifiziert zu sein. „Wir fangen bei null an und wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“

Krunic: "Das sah sehr gut aus"

Sein Gegenüber bediente sich anderer psychologischer Tricks, um seinem Team die Aufholjagd schmackhaft zu machen: „Wir müssen in jedem Viertel nur fünf Punkte aufholen“, rechnete Gibson vor. Aber auch das dürfte bei der Bonner Lust auf Defense nicht einfach werden. Dennoch warnt Krunic. „Ich habe mir auf der langen Heimreise das letzte Viertel besonders intensiv angesehen: Wir waren in der Offensive unkonzentriert und haben falsche Entscheidungen getroffen, die Kataja ermöglicht haben, über ihre Dreier den Vorsprung zu verkleinern.“ Zwischenzeitlich hatte der 34 Punkte betragen.

Insgesamt wollte Krunic dann auch nicht das Haar in der Suppe suchen, war mit der Umsetzung seiner Idee, physisch und konzentriert zu spielen, zufrieden. „Kompliment an mein Team: Das sah sehr gut aus – auch wenn wir immer noch reichlich Potenzial haben. Jetzt freuen wir uns erst mal auf unser erstes Heimspiel. Das ist etwas Besonderes, und wir wollen unseren Fans nach der langen Vorbereitung endlich zeigen, was wir draufhaben.“