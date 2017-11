Sieg in der Bundesliga

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn haben sich in der Basketball-Bundesliga nach dem schwachen Auftritt in Jena zurückgemeldet und s.Oliver Würzburg am Sonntagabend im heimischen Telekom Dome mit 78:75 besiegt.

Von Laszlo Scheuch, 12.11.2017

Gefühlt minutenlang saß Julian Gamble vor dem Tipp-Off allein auf der Bank der Bonner. Die Hände verschränkt, den Kopf tief nach unten gebeugt. Der zuletzt so kritisierte Center ging in sich. Schluss damit war erst, als die Bonner und die Würzburger Fans begannen, sich und ihre Fanfreundschaft gegenseitig zu feiern. Der Bonner Fanblock hob die Wappen beider Städte empor.

Damit aber genug der Freundschaft: Auf dem Parkett schenkten sich beide Teams ab sofort nichts mehr. Den besseren Start erwischten die Baskets. Kapitän Josh Mayo eröffnete nach knapp zwei Minuten per Dreier, TJ DiLeo legte den nächsten wenig später hinterher. Die komplette Bonner Bank sprang auf, Aufbruchstimmung im Telekom Dome. Als Polas Bartolo ebenfalls per Dreier zum 9:0 (3.) nachlegte, sah sich Würzburgs Coach Dirk Bauermann gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Bei seinem Team lief bislang wenig bis gar nichts zusammen, zudem hatte sich Big Man Kresimir Loncar mit zwei Offensivfouls frühzeitig selbst aus dem Spiel genommen.

Abdul Gaddy war es schließlich, der die ersten Punkte für die Würzburger (2:11, 4.) erzielte. Polas Bartolo störte das zunächst wenig, legte den nächsten Bonner Dreier nach. Und doch war Gaddys Korb so etwas wie der Weckruf für die Franken, die nun besser ins Spiel kamen und bis zum Viertelende den Rückstand auf 16:22 verringern konnten.

Telekom Baskets besiegen Würzburg mit 78:75





















Überragender Mann: TJ DiLeo erzielte gegen Würzburg 20 Punkte.



































































Die verloren nun aber den roten Faden in ihrem Spiel, leisteten sich leichte Ballverluste und offenbarten etwas Verunsicherung. Nicht verwunderlich nach den letzten Partien. Und so war es nur eine Frage der Zeit, dass die Würzburger ausgleichen konnten. Das gelang Clifford Hammonds nach gut 16 Minuten – 28:28. Nun meldete sich erstmals auch Robin Benzing zu Wort.

Der Topscorer der Franken war bis dahin bestens in der Defense der Bonner aufgehoben, erzielte nun aber vier Punkte in Folge und brachte die Franken mit 32:28 in Führung. Der Abschluss eines 7:0-Laufs, an dessen Ende sich Baskets-Headcoach Predrag Krunic gezwungen sah, die Auszeit zu nehmen. Er fand offenbar die richtigen Worte. DiLeo verkürzte per Dreier zum 31:32-Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit begann vor 5.320 Zuschauern mit hellwachen Bonnern. Zwei schnelle Dreier von DiLeo und Mayo holten die Führung zurück (37:34, 22.). Lange halten sollte sie aber nicht, denn nun fielen die Körbe auf beiden Seiten. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Ein Wendepunkt hätte das unsportliche Foul sein können, das Kresimir Loncar gegen Yorman Polas Bartolo beging, doch der vergab in der Folge beide Freiwürfe. Statt des möglichen 49:43 für die Baskets kamen nun wieder die Würzburger, bei denen Ex-Baskets-Spieler Andrej Mangold nicht eingesetzt wurde, auf und setzten sich mit einem 8:0-Lauf zum Viertelende mit 51:47 etwas ab.

Mit einem krachenden Dunk zum 49:51 (31.) eröffnete der starke TJ Dileo, der bis Spielende auf 20 Punkte kam, schließlich den Schlussabschnitt. Mit fünf Punkten in Folge holte Youngster Malcolm Hill die Führung wieder auf die Seite der Rheinländer (55:51, 32.).

Die Partie wurde nun hitziger, Loncar kassierte sein fünftes Foul, doch auch das sollte die Baskets nicht endgültig auf die Siegerstraße bringen. Es blieb umkämpft. 64:64, noch 3.45 Minuten waren da zu spielen. Wer, wenn nicht DiLeo sollte dann an diesem Abend für den entscheidenden Moment sorgen. Ein Dreier brachte die 67:65-Führung und den Dome zum Kochen – hier saß niemand mehr. Die Führung blieb zwar denkbar knapp, sollte nun aber nicht mehr die Seiten wechseln, und so konnten die Baskets nach vier packenden Vierteln einen 78:75-Erfolg feiern.