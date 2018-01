Arbeitssieg der Bonner gegen Tabellenletzten

Bonn. Es war ein harter Kampf für die Telekom Baskets Bonn gegen die Tigers Tübingen, der am Ende jedoch siegreich ausging. Erst in der 39. Minute entschieden die Baskets die Partei endgültig für sich.

Teamkapitän Josh Mayo und Topscorer Tomislav Zubcic (19) haben die Telekom Baskets zu einem Arbeitssieg gegen den Tabellenletzten Walter Tigers Tübingen geführt. Davon, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden wären, kann man allerdings nicht sprechen. Drei Mal ließen sie Gäste, die mit großem Kämpferherz angertreten waren, wieder zurück ins Spiel kommen.

Erst in der 39. Minute machte Zubcic per Dreier zum 86:78 den Deckel auf die Partie. Ein wichtiger Heimsieg vor den schweren Spielen in Nanterre (Mittwoch) und am kommenden Sonntag gegen Brose Bamberg.