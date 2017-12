Bonn. Die Telekom Baskets können sich über einen positiven Jahresabschluss freuen. Das Heimspiel gegen die Gießen 46ers haben sie mit 83:78 gewonnen.

Von Gerhard Mertens, 29.12.2017

Positiver Jahresabschluss für die Telekom Baskets Bonn. Auf die 78:87-Niederlage am Mittwoch bei den Riesen Ludwigsburg antworteten sie im Heimspiel am Freitagabend mit einem 83:78-Erfolg (26:18, 26:22, 16:20, 15:18) gegen die Gießen 46ers. Damit wahrte die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic ihre Chancen auf einen Platz in der Playoff-Runde und im Pokalwettbewerb.

Leicht ist den Bonnern der Erfolg vor 5920 Zuschauern im Telekom Dome aber nicht gefallen. Zwei hohe Führungen – 17:6 zu Beginn und 60:42 Mitte des dritten Viertels – konnten sie nicht nutzen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Gießen gab nie auf und war zu Beginn des letzten Viertels auf fünf Punkte herangekommen: 63:68. Und bis zum Ende mussten die Hausherren noch mächtig zittern.

Denn 22 Sekunden vor der Schlusssirene hatten die 46ers auf 78:81 verkürzt, waren im Ballbesitz und hätten mit einem Dreier noch die Verlängerung erzwingen können. Doch John Bryants Wurf traf nicht. Josh Mayo machte den Sieg für Bonn an der Freiwurflinie perfekt. Stärkster Baskets-Spieler war Julian Gamble mit einem Double-double. Der Center erzielte 22 Punkte und griff sich zudem 13 Rebounds. Zu den besten Schützen auf Bonner Seite zählten noch Malcolm Hill (19) und Mayo (15). Bei den Gästen sammelte Bryant 23 Punkte.