Aus der spanischen Liga

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn basteln weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Am Donnerstag wurde der nächste Neuzugang präsentiert: Aus Spanien wechselt Benjamin Simon an den Rhein.

Von Gerhard Mertens, 01.08.2019

Scharfschützen sind im Basketball eine begehrte Spezies. Die Telekom Baskets Bonn haben sich für die nächste Saison einen entsprechenden Spieler gesichert. Der Bundesligist verpflichtete Benjamin Simons. Der 28-Jährige spielte zuletzt in der ersten spanischen Liga für Rio Natura Monbus Obradoiro, einem Verein aus der unteren Tabellenregion der als sehr stark geltenden ACB. Der US-Amerikaner erhält einen Vertrag bis Sommer 2020, spielt auf dem Flügel und soll mit seinen herausragenden Distanzqualitäten eine tragende Rolle im Team des neuen Bonner Trainers Thomas Päch spielen.

Der 2,03 Meter große Simons kam in der vergangenen Saison im Schnitt auf 10,0 Punkte und traf dabei 42,3 Prozent seiner Dreierversuche. „Unser Eindruck ist, dass er perfekt ins neue Team passt und gerade mit seinem offensiven Arsenal in dem ein oder anderen Spiel auch einmal den Unterschied ausmachen kann“, sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich.

Auch Päch freut sich auf seinen neuen Schützling und dessen Vielseitigkeit. „Ben ist ein echter Scharfschütze, der unglaublich gut werfen kann. Er kann variabel auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward spielen, aber durch seine Größe auch als Power Forward aushelfen“, lobte der Baskets-Coach.