Neuzugang aus Gießen

Bonn. Power Forward Benjamin Lischka verstärkt zur neuen Saison die Telekom Baskets Bonn. Der 30-Jährige kommt von den Gießen 46ers ins Rheinland. Drei Baskets-Spieler erhalten dagegen keinen neuen Vertrag.

Von Matthias Kirch, 05.07.2019

Die Telekom Baskets Bonn haben den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) präsentiert. Vom Ligakonkurrenten Gießen 46ers wechselt Power Forward Benjamin Lischka auf den Hardtberg. Der 30-Jährige erhält bei den Baskets einen Zweijahresvertrag mit einer beidseitigen Option nach der ersten Spielzeit. Zudem teilten die Bonner mit, dass Stefan Bircevic, Nate Linhart und Olivier Hanlan keine neuen Verträge erhalten. Neben Lischka stehen derzeit TJ DiLeo, Bojan Subotic, Martin Breunig und Yorman Polas Bartolo im Baskets-Kader.

Lischka spielte seit 2013 für seinen Heimatverein Gießen, mit dem ihm im Jahr 2015 der Wiederaufstieg in die Basketball-Bundesliga gelang. In der vergangenen Spielzeit kam der 2,04 Meter große ehemalige U18-Nationalspieler auf eine Spielzeit von durchschnittlich 21 Minuten und erzielte dabei im Schnitt 8,8 Punkte, 3,6 Rebounds und 1,6 Assists.

„Benni Lischka hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und bringt viele Qualitäten mit, die uns helfen werden. Wir haben ihn schon in den letzten zwei Jahren im Auge gehabt“, sagt Baskets-Sportmanager Michael Wichterich über den Neuzugang. Lischka selbst meint: „Ich kann in Bonn erstmalig in meiner Laufbahn in einem internationalen Wettbewerb spielen, was für mich ein nächster Schritt in meiner Karriere bedeutet. Spiele im Telekom Dome waren für mich aufgrund der Atmosphäre immer etwas Besonderes, daher freue ich mich sehr, dort zukünftig regelmäßig zu spielen.“