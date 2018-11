Heimspiel gegen Crailsheim

BONN. Die Telekom Baskets Bonn treten am Sonntag im heimischen Telekom Dome gegen Hakro Merlins Crailsheim an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2018

Update: Das Gewinnspiel ist abgeschlossen, die Gewinner wurden benachrichtigt.

Nach der Niederlage in der Champions League gegen Venedig wartet auf die Telekom Baskets Bonn am Sonntag, 11. November, wieder der Bundesliga-Alltag. Gegen die Hakro Merlin Crailsheim will das Team von Headcoach Predrag Krunic nach drei Niederlagen in der BBL in Serie zurück in die Erfolgsspur. Der General-Anzeiger verlost für das Spiel, das um 15 Uhr im Telekom Dome beginnt, 3x2 und 1x3 Karten. Um teilzunehmen, beantworten Sie bitte einfach folgende Frage:

Gegen wen verloren die Baskets am vergangenen Wochenende im sogenannten "Cookie Game"?

Senden Sie die richtige Antwort per E-Mail an online@ga-bonn.de und Sie sind im Lostopf. Für die Teilnahme geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an. Schreiben Sie uns bitte zudem, ob Sie an der Verlosung von zwei oder drei Karten teilnehmen möchten.

Wichtig: Die Karten müssen am Empfang des General-Anzeigers an der Justus-von-Liebig-Straße 15 in Bonn-Dransdorf abgeholt werden. Das Gewinnspiel endet am Freitag, 9. November, 17 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.