BBL-Vorbericht

Bonn. In Ludwigsburg treffen die Baskets an diesem Mittwoch auf die Mannschaft mit der aktuell vielleicht besten Defensive der Liga. Die Bonner feiern Wiedersehen mit David McCray und Florian Koch.

Von Gerhard Mertens, 27.12.2017

Kaum sind die Festtage vorüber, haben die Telekom Baskets Bonn die nächste Aufgabe zu bewältigen. An diesem Mittwoch (19 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic in der Basketball-Bundesliga bei den Riesen Ludwigsburg antreten. Und die gehören derzeit zu den unangenehmsten Gegnern überhaupt.

Das drückt sich weniger im Tabellenbild aus als vielmehr in diversen Kategorien der Statistik. Denn das Team von Trainer John Patrick wird bei den durchschnittlich erzielten Punkten nur von Bayern München übertroffen. Auch bei den Gegenpunkten ist einzig der Spitzenreiter besser. Die Schwaben greifen sich in der Liga zudem die meisten abprallenden Bälle, wobei sie mit im Schnitt 15,4 Offensivrebounds die nächstbesten Bayreuther (11,6) deutlich übertreffen. Passend dazu haben die Riesen unter den 18 Mannschaften pro Spiel die meisten Würfe auf ihrem Konto. An beiden Enden des Feldes wartet auf die Baskets also Schwerstarbeit.

Ursprünglich sollte die Begegnung Ende September am ersten Spieltag der Saison stattfinden, doch da waren beide Mannschaften in der Qualifikation zur Champions League beschäftigt. Seitdem hat Ludwigsburg nur bei den Bayern sowie die Heimspiele gegen Gießen und gerade erst am Tag vor Heiligabend gegen Würzburg verloren. Die 87:94-Niederlage und auch die vorangegangene 62:83-Schlappe in der Champions League gegen Teneriffa geben den Bonnern Zuversicht, dem Favoriten vielleicht ein Bein stellen zu können. „Ludwigsburg hat ein paar Schwächen gezeigt, die versuchen wir zu nutzen“, blickte Krunic voraus. Nach dem freien Heiligabend habe seine Mannschaft gut trainiert. Krunic: „Wichtig ist, dass alle gesund sind. Wir müssen bereit sein für ein sehr intensives Spiel.“

Am Selbstvertrauen sollte es nicht scheitern, schließlich sind die Baskets zuletzt immer besser in Form gekommen. Sie gingen in den vergangenen fünf Spielen in Bundesliga und Champions League viermal als Sieger vom Feld und mussten sich bei der einen Niederlage in Ostende erst in der Verlängerung geschlagen geben.

Ein Wiedersehen gibt es für die Baskets mit zwei ehemaligen Spielern: David McCray und Florian Koch. McCray spielte von 2012 bis 2014 in Bonn, Koch wechselte im Vorfeld der aktuellen Spielzeit zu den Riesen. Beste Werfer im Patrick-Team sind Power Forward Johannes Thiemann (11,3 Punkte) sowie die beiden US-Guards Thomas Walkup und Kerron Johnson (je 10,3). Die restlichen Punkte verteilen sich auf sieben weitere Spieler – ein Indiz für die Ausgeglichenheit im Kader.

Ein Sieg wäre für die Baskets besonders wertvoll, um sich einen Platz in der Pokalqualifikationsrunde für das Top-Four-Turnier zu sichern, das am 17./18. Februar in Ulm stattfindet. Ein Platz unter den sechs erstplatzierten Hinrundenteams wäre dafür nötig. Sollte darunter der direkt fürs Top Four qualifizierte Gastgeber Ulm sein, würde auch der siebte Rang zur Teilnahme reichen.