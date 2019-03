Bonn. Die Telekom Baskets Bonn haben am Sonntagnachmittag einen Start-Ziel-Sieg gegen die BG Göttingen gefeiert. Mit einem 76:68 erfüllten sie ihre Pflichtaufgabe in eigener Halle.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gegen die BG Göttingen haben die Telekom Baskets Bonn eine Pflichtaufgabe im Kampf um die Playoffs in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Allerdings war das 76:68 (21:16, 20:19, 17:20, 18:13) gegen den Tabellen-14. Aufgrund einiger schwacher Phasen in der Bonner Offensive eine hart umkämpfter Angelegenheit. Der starke TJ DiLeo brach schließlich mit einem Dreier zum 70:65 den Widerstand der Veilchen (39.), die sich bis auf zwei Punkte herangekämpft hatten.

Die Gäste ließen sich nie abschütteln. Die Baskets führten zwar immer, aber nur selten ging die Differenz über die Zehn-Punkte-Marke. Im Schlussviertel sah es dann so aus, als müsste der Außenseiter abreißen lassen, aber eine Flaute in der Bonner Offense erlaubte ihnen, doch wieder Tuchfühlung zu erlangen. Als Derek Willis mit zwei verwandelten Freiwürfen auf 65:67 verkürzte (39.), war es DiLeo, der mit einem aus Bonner Sicht wichtigen Dreier zum 70:65 antwortete. Einen Steal von James Webb III stopfte Yorman Polas Bartolo dann wie ein Statement zum 74:65 in den Gästekorb, als wollte er deutlich machen, dass die Partie gelaufen war. Er hatte Recht.

Beste Werfer: Mayo (19), Breunig (15), Dileo (12), Webb III (11) für Bonn - Andric (13), Lockhart (13), Williams (11), Willis (10) für Göttingen.