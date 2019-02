83:78-Sieg bei den Riesen Ludwigsburg

Ludwigsburg. Die Telekom Baskets haben am Samstagabend in Ludwigsburg zunächst komfortabel geführt, machten es dann noch einmal spannend, bis sie am Ende als Sieger vom Platz gehen konnten.

Während in ihrem Wohnzimmer auf dem Hardtberg die Karnevalisten bei "Bonn steht Kopp" das Sagen hatten, haben die Telekom Baskets Bonn auswärts bei den Riesen Ludwigsburg einen wichtigen Erfolg im Rennen um die Playoffplätze eingefahren und ihren Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Chris O'Shea fortgesetzt. Nach dem 83:78 (24:22, 22;14, 22:12, 15:30)-Sieg sagte TJ DiLeo: "Wir haben vorher darüber gesprochen, dass die Stimmung in der Halle Ludwigsburg helfen kann, wenn wir sie zulassen.. Am Ende haben wir gesehen, wie es kommen kann. Wir müssen 40 Minuten unser Spiel spielen, nicht weniger."

Drei Viertel lang drängten die Baskets - erstmals mit Neuzugang Nate Linhart im Kader - dem Konkurrenten ihr teamorientiertes Spiel auf. In Defense und Offense spielten die Baskets schlau und effektiv.Im Grunde war es schon das, was der Bayer eine gemähte Wiese nennt: Nicht nur, dass die Mannschaft um Topscorer Yorman Polas Bartolo (16 Punkte) mit 20 Punkten Vorsprung in den Schlussdurchgang ging (68:48), sie wirkte auch nicht, als würden die Riesen sie noch einmal ins Schwanken bringen können.

Doch Ludwigsburg nutzte einfache Bonner Fehler zu einem 7:0-Lauf und O'Shea war gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Wo auch immer das selbstbewusste und souveräne Bonner Teamplay hin war - auf dem Parkett war in dieser Phase nichts davon zu sehen unn die Hausherren witterten ihre Chance. Jetzt fielen ihre zuvor so spärlichen Dreier und Bonn hatte längst angefangen, nachzudenken. Bis auf drei Zähler kam das immer unkonventionell spielende Team von Trainer John Patrick an die Bonner heran. Als Kelan Martin zwei Dreier in Folge zum 74:77-Anschluss im Bonner Korb unterbrachte (39.), dürfte es auf dem jecken Hardtberg kaum lauter gewesen sein.

Aber der wieder starke Baskets-Center Martin Breunig beendete mit zwei schwierigen Punkten zu Beginn der Schlussminute den Ludwigsburger Lauf, auch Polas Bartolo besann sich der Qualitäten, die drei Viertel lang wenig Zweifel am Sieger dieser Partie gelassen hatten. Der Deutsch-Kubaner und Bojan Subotic blieben an der Freiwurflinie eiskalt - und den Hausherren rann die Zeit durch die Finger.

Während die Bonner sich gut gelaunt bei der kleinen Gruppe mitgereister Fans bedankten, wurden die Jecken im Telekom Dome über das Ergebnis informiert und feierten den Sieg mit einem Alaaf aus dem Rheinland Richtung Schwaben.

Telekom Baskets: Nate Linhart, Jarelle Reischel 3, Olivier Hanlan 4, Bojan Subotic 11 (5 Rebounds), Sefan Bircevic 5, TJ DiLeo 15 (3 Dreier/9 Assists), Martin Breunig 12, Yorman Polas Bartolo 16/2, Josh Mayo 6/2, James Webb III 6/1