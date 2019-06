BONN. Die Telekom Baskets Bonn haben an diesem Mittwoch eine Personalie bekannt gegeben. TJ DiLeo wird seinen Vertrag um zwei Jahre verlängern. Teamkapitän und Spielmacher Josh Mayo verlässt laut Medienberichten den Verein.

Zurückhaltend, vorsichtig, vielleicht sogar misstrauisch. Hätten Vereine Charaktereigenschaften, diese drei gehörten zu denen der Telekom Baskets Bonn. Insofern war es mehr als bemerkenswert, dass Michael Wichterich sich bei der Saisonabschlussveranstaltung für einen einer Spieler sehr weit aus dem Fenster lehnte: „Wenn TJ DiLeo zurückkommen will, kommt TJ DiLeo zurück“, sagte der Sportmanager des Basketballbundesligisten und drückte so ungewohnt deutlich die Wertschätzung für einen einzelnen Spieler aus.

TJ DiLeo will. Am Mittwoch gaben die Baskets die Vertragsverlängerung mit dem 29-jährigen Publikumsliebling bekannt. Der Aufbauspieler unterschreibt einen Zwei-Jahresvertrag mit einer Ausstiegsoption im Sommer 2020. Josh Mayo hingegen werden die Bonner Fans nicht wiedersehen – es sei denn im europäischen Wettbewerb. Der Teamkapitän und Spielmacher erhielt offenbar kein Angebot mehr. Am Mittwoch meldeten italienische Medien „fumata bianca“, weißen Rauch, beim Erstligisten Pallacanestro Varese. Mayo soll dort einen Zweijahresvertrag erhalten haben.

Die Italiener von der Schweizer Grenze spielen – wie die Baskets – in der Qualifikation zur Champions League.