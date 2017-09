Brav war gestern

BONN. TJ DiLeo steht vor seiner zweiten Saison bei den Telekom Baskets Bonn. Unsere Autorin stellt den 27-Jährigen vor und verrät, weshalb er für den Bonner Basketball-Bundesligisten so wichtig ist.

TJ DiLeo musste nach Bonn zurückkommen, ging gar nicht anders. „Das stimmt“, sagt er mit gespieltem Bedauern. Dann lacht er und begründet: „Auf meinem Wohnzimmertisch lag noch ein angefangenes Puzzle vom Bonner Münster, dem der komplette Himmel fehlte. Die ganzen gleich aussehenden blauen Teile habe ich so lange vor mir hergeschoben, bis die Saison zu Ende war.“

Sein Vertrag war der erste, den die Baskets verlängerten, der Guard unterschrieb bis 2019. Der 27-Jährige gehörte zu denjenigen, die den Spaß am Basketball nach einer gruseligen Saison zurück auf den Hardtberg brachten. Ein zartes Pflänzchen, das im Laufe der Saison wuchs. „TJ ist jemand, der auch im Verborgenen immer alles gegeben hat, ehe die große Bühne sich für ihn öffnete“, sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich anlässlich DiLeos Wahl zum GA-Sportler des Monats Mai.

„Die Fans haben von Anfang an ein Gespür dafür gehabt, was er leistet – und es honoriert.“ Entsprechend groß war die Freude über die Rückkehr des zurückhaltenden Publikumslieblings, der auf dem Feld in seiner Rolle geradezu explodierte – und es wäre nicht verwunderlich, wenn er danach seinen Kollegen wieder höflich die Kabinentür aufgehalten hätte.

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Er fühlt sich wohl in Bonn, hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt vorwärts gemacht. Das eine ist Voraussetzung für das andere. „Ich muss mich wohlfühlen, um ans Limit und darüber hinaus zu gehen.“ Genau so hatte er sich das erhofft, als er vor der vergangenen Saison aus Gießen an den Rhein wechselte. „Wenn ich auf Saisonstart und -ende blicke, dann muss ich sagen: Ich bin als Spieler gewachsen, deshalb war die Saison für mich persönlich ein großer Erfolg.“

Großen Anteil daran schreibt er Trainer Predrag Krunic zu: „Seine Philosophie ist, unser Selbstbewusstsein zu stärken. Ganz einfach.“ Unterschrieben hatte TJ DiLeo noch unter Trainer Silvano Poropat, der dann erkrankte und zwei Tage vor Saisonstart durch Krunic ersetzt wurde: „Ein Ersatz als Glücksfall. Für den Verein, die Mannschaft und mich persönlich.“

Freundlich, ein bisschen zurückhaltend

Der Deutsch-Amerikaner ist in Düsseldorf geboren, Vater, Mutter, kleiner Bruder – allesamt Basketballer. TJ heißt eigentlich Anthony, und abgekürzt, wie sein Vater, Tony. Aus Tony junior wiederum wurde TJ. Tony senior ist der ehemalige Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, der Bundesliga-Herren von Saturn Köln und des NBA-Teams der Philadelphia 76ers. TJs Mutter Anna spielte bei Agon 08 Düsseldorf sehr erfolgreich Basketball, und sein Bruder Max hat in der Sommerpause bei den Kölner Rheinstars in der zweiten Liga unterschrieben.

Das gefällt dem großen Bruder: „Ich wollte ihn nicht beeinflussen, aber ich freue mich, dass wir jetzt so nah beieinander sind.“ Das war nicht immer so. Wie bei den meisten Geschwistern war der Kleine manchmal lästig. Auf die Frage, wer das Katastrophenkind, das „trouble kid“, war, macht TJ DiLeo eine Kopfbewegung rheinabwärts. „Max wollte meistens mit uns Großen rumhängen, das ging nicht immer gut. Er war der mit den kaputten Knien und zerrissenen Klamotten und all das...“

Fragt man auf dem Hardtberg irgendwen, wie denn TJ DiLeo ist, wird in der Antwort immer das Wort nett vorkommen. Freundlich, ein bisschen zurückhaltend. Pünktlich, zuvorkommend. Gibt es überhaupt etwas, das seine Laune verderben kann? „Zu wenig Schlaf“, sagt er und lacht, aber dann wird er nachdenklich: „Die Nachrichten aus den USA. Die machen mich wütend.“ Sie einfach aus der Ferne zu ignorieren, ist für ihn keine Option.

„Nein ich verfolge das ganz genau, versuche aber meistens, meine Meinung für mich zu behalten.“ Er sagt das alles auf Englisch, während er sich sonst immer bemüht, möglichst viel Deutsch zu sprechen. „Aber ich finde diese Mentalität des Hasses, die sich da breit macht, grauenhaft. Und es ist hart, dass das von ganz oben vorgelebt und von so vielen Menschen unterstützt wird. Das macht mich wütend und traurig – und es macht mir auch ein bisschen Angst.“

Er denkt kurz nach. „Gleichzeitig verdeutlicht mir das wieder, wie glücklich ich darüber sein kann, wie ich aufgewachsen bin. Dass manche diese Möglichkeit nicht bekommen sollen, weil jemandem ihre Hautfarbe, Religion oder was auch immer nicht gefällt... Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen war. Niemand ist wichtiger als ein anderer – aus welchen Gründen auch immer.“

"Ich will nicht mehr zögern"

Eine gute Überleitung für den Blick zurück auf den Basketballer DiLeo. Der letzte Satz passt auch zu seiner sportlichen Mentalität. Der umsichtige Spielmacher dachte immer zuerst an die anderen. Das haben sie ihm ein bisschen abgewöhnt – und es wurde Teil des Erfolgs. „Der Coach, Josh und Julian haben gesagt: Sei aggressiver, denk mehr an dich, nicht immer nur an die anderen. Das ist es, was wir von dir brauchen – also habe ich's gemacht.“

Er will die Balance finden zwischen dem smarten Spielmacher und Ballverteiler und dem egoistischen Punktesammler. Wobei egoistisch das falsche Wort ist, schließlich macht er auch das, weil es dem Team hilft. In der Sommerpause hat er am Punktesammeln gearbeitet, mit der Trainingsgruppe DiLeo, zu Hause in Cinnaminson, eine Viertelstunde außerhalb von Philadelphia. Nach drei Wochen Nichtstun, ausschlafen, Freunde treffen und Großeltern besuchen, ging es schon wieder in die Halle. Zum Beispiel am Dreier aus dem Dribbling hat er gefeilt und sich vorgenommen: „Ich will nicht mehr zögern.“

Seine Vorfreude auf die Saison basiert nicht alleine auf der Tatsache, dass jeder Sportler den Wettkampf mehr als das Training liebt, er glaubt, „das kann eine ganz besondere Saison für uns werden“. Inwiefern? „Wir haben unsere Stärken noch verstärkt, Konstantin Klein ist nach der Verletzung zurück, alle können mehrere Positionen spielen, wir sind noch variabler als vergangene Saison.“

Aber noch läuft nicht alles, als sei es lange eingespielt. Wie auch? „Wir spielen rasend schnell“, sagt DiLeo. Immer wieder taucht das Wort Balance auf: Balance zwischen aggressiver und smarter Defense, Balance im Einsatz der Energie. „In der Crunchtime muss noch genug übrig sein. Wenn uns all das gelingt, sind wir gefährlich an beiden Enden des Feldes.“

Zum Durchschnaufen zwischen all dem Tempo, dass die Baskets da offensichtlich gehen wollen, könnte doch die Suche nach blauen Puzzleteilchen ganz entschleunigend wirken. Schließlich wartet der Himmel über dem Münster noch darauf, dass er komplettiert wird.