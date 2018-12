Bonn. Die Telekom Baskets haben mit 94:77 das Champions-League-Spiel gegen Paok Thessaloniki gewonnen. Der Montenegriner Bojan Subotic war mit 22 erzielten Punkten Topscorer des Spiels.

Angeführt vom überragenden Bojan Subotic haben die Telekom Baskets in ihrer „Woche der Wahrheit“ gegen Paok Saloniki ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Nach einer in allen Belangen starken Leistung besiegte die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic das griechische Spitzenteam mit 94:77 (26:16, 20:15, 23:25, 25:21) und erhielt sich damit eine ordentliche Chance auf das Weiterkommen als einer der besten Vier in Champions-League-Gruppe B. Zudem dürften Ergebnis und Leistung ordentlich Rückenwind für die Partien in Jena (Pokal) und gegen Vechta (BBL) geben.

Vor Spielbeginn richteten sich zahlreiche Handys auf den imposanten Gästeblock, wo etwa etwa 300 mehrheitlich in Schwarz gekleidete Paok-Fans aus dem gesamten Bundesgebiet mit ihren Gesängen die Stimmung anheizten. In der Champions League sind die Wege für Gästefans weit, in der Bundesliga hat die Reisfreudigkeit mit der Empfangbarkeit aller Spiele per Stream deutlich nachgelassen – insofern war dieser Gästeblock eine Attraktion die mancher als lohnende Handyaufnahme ansah.

Die Hallentechnik steuerte mit besonders lautem Einstimmungsvideo entgegen und die Mannschaft mit ansehnlichem Basketball und konsequenter Defense, sodass der Gästeblock bald leiser wurde und die Handys seinerseits aufs Parkett richtete – wen die Cheerleader tanzten.

Zweistellige Führung für die Baskets

Die Baskets beflügelte die Tatsache, dass sie von Beginn an gut trafen. Mit zwei Dreiern von Yorman Polas Bartolo und Josh Mayo stellten sie die erste Bonner Führung her (8:6, 3.), die sie kontinuierlich und konsequent ausbauten. Der einzige Grieche, der den Baskets zunächst Schwierigkeiten bereitete war der kantige Center Linos Chrysikopoulos, doch Bojan Subotic und Stefan Bircevic bekamen den Center bald in den Griff. MKrunic hatte in der Startformation wieder TJ DiLeo den Vorzug vor Ra’Shad James gegeben. Das tat beiden Reihen gut. Die Starter profitierten von DiLeos schlauen Pässen, die zweite Fünf von James‘ variabler Gefahr, die Paok zu intensiver Defense zwang, was wiederum andere Möglichkeiten eröffnete.

Was die Baskets da spielten, sah gut aus. So gut, dass Saloniki-Trainer Ilias Papatheodorou nach einem Dreier von Subotic, einer starken Bonner Defensivsequenz und Freiwürfen für Martin Breunig seine erste Auszeit nahm. Der Coach war sichtlich bedient, Breunig war es egal, er schritt zur Tat und verwandelte sicher zur 21:13-Führung (15.). Die Baskets ließen auch angesichts der zweistelligen Führung nicht nach und zeigten, zu was sie zu spielen in der Lage sind - und dass sie dann eine Playoff-Mannschaft sind. Mit einer verdienten 15-Punkte-Führung (46:31) gingen die Baskets in die Pause.

Wer auf der Tribüne das gerne schwierige dritte Viertel der Bonner fürchtete, wurde bestätigt: Punkt um Punkt arbeiteten sich die heran, bis Krunic bei 54:49 den hellenischen Lauf mit einer Auszeit unterbrach (26.) und den gewünschten Erfolg erzielte. Die Baskets steuerten den Lauf in die entgegengesetzte Richtung, James Webb III. traf zum 64:49 (28.) und die Griechen hatten Gesprächsbedarf. Mit weniger Erfolg. James und eine ordentliche Bonner Verteidigungssequenz schlossen den Durchgang mit 69:56 ab. Die Mini-Krise war überstanden, das dritte Viertel auch.

Das einzige Vergnügen, das das Schlussviertel für den griechischen Fanblock noch zu bieten hatte, war ein synchroner 20-Damen-Tanz. 3800 Bonn Fans hatten das stillere, aber aus basketballerischer Sicht größere Vergnügen.

Die Spiele werden nicht unwichtiger: Am Sonntag treten die Baskets in Jena zum Pokal-Viertelfinale an, am zweiten Weihnachtstag kommt Aufsteiger Rasta Vechta in den Telekom Dome (18 Uhr), der aktuell in der Tabelle vor den Bonnern rangiert – eine Partie mit Playoffrelevanz.