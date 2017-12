Weihnachtsfilme und NBA

BONN. Beide spielen Basketball. Der eine in Bonn, der andere in Köln. Wie die Brüder TJ und Max DiLeo die festlichen Tage verbringen...

Rote Kugeln schmücken den Weihnachtsbaum, der in einem kleinen Erker farbig gegen den grauen Bonner Dezembertag vor den Fenstern ankämpft, im Fernsehen und auf dem Laptop läuft Basketball. „Irgendwo gibt es ja immer ein Spiel“, sagt TJ DiLeo. Sein Bruder Max hilft ihm, den Baum für den Fotografen in Stellung zu bringen. Die beiden wollen ein bisschen über die Feiertage in den USA, Deutschland, Köln und Bonn erzählen. Sie machen das in Weihnachtspullovern und allerbestem Denglisch.

Das erste, was ihnen zu Weihnachten in ihrer Kindheit einfällt, ist, dass sie die Erinnerungen von Vater Tony DiLeo frisch hielten. „Immer, wenn wir die Treppe herunterkamen, um nachzusehen, ob Santa von der Milch getrunken und die Cookies auf dem Kaminsims gegessen hatte und natürlich, ob es Geschenke für uns gab, hatte unser Vater eine Kamera in der Hand. Die Filme haben wir uns in den Jahren danach immer wieder angesehen“, erzählt TJ DiLeo. Im Hintergrund hupt das Ende einer 24-Sekunden-Angriffszeit aus dem TV-Gerät.

„Wir feiern Weihnachten in den USA ja am 25. Dezember morgens, am Abend davor gehen wir immer zu meinen Großeltern, die gleich um die Ecke wohnen“, so TJ DiLeo. Um die Ecke, das liegt in Cinnaminson/New Jersey. Die Winter sehen dort so ähnlich aus wie im Rheinland, das derzeit die sportliche Heimat der beiden Brüder ist.

Der ältere TJ, spielt für den Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets, der zweieinhalb Jahre jüngere Max bei den Rheinstars Köln in der zweiten Liga (Pro A). Dieses Jahr feiern die beiden zum ersten Mal alleine Weihnachten, Max zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. Die Spielpläne erlauben keine Weihnachtspause bei der Familie. TJ wird etwas kochen, dann wollen sie sich eine Kleinigkeit schenken, anschließend Weihnachtsfilme gucken und sicherlich irgendwann Kontakt zu Cinnaminson aufnehmen. „Und am 25. Dezember kommen den ganzen Tag NBA-Spiele“, sagt Max. Die Baskets haben ihre Weihnachtsfeier mit Kart-Rennen und Wichteln schon hinter sich, die Kölner feiern erst am 1. Weihnachtstag gemeinsam.

„Zu Hause trifft sich an Heiligabend die ganze Familie bei den Großeltern – auch die Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen –, isst zusammen und tauscht die Geschenke aus. Am 25. waren wir dann immer unter uns, nur unsere Eltern und wir“, erzählt TJ DiLeo, der in Deutschland geboren ist und beide Pässe besitzt, genauso wie sein in den Vereinigten Staaten geborener Bruder. Auf dem Wunschzettel der beiden standen damals meist Videospiele und Trikots der Superstars von den Philadelphia 76ers, dem Verein, für den ihr Vater in diversen Positionen arbeitete. Michael Jordan und Allen Iverson waren die Favoriten der kleinen DiLeo-Basketballer, die sich aber auch für andere Sportarten begeisterten.

Der Baum war schön geschmückt, Grundfarbe Rot, auch mit den in der Schule gebastelten Anhängern der Kinder. „Die waren ziemlich scheußlich“, sagt TJ. Sportlich hatten die beiden mehr Talent als künstlerisch, aber Max geht in die Verteidigungshaltung: „Für Kinder war es doch ganz okay. „Gibt es die Dinger etwa immer noch?“ Ihre Mutter hat zu „den Dingern“ offenbar ein gespaltenes Verhältnis. „Ich glaube, sie hängt sie immer ganz nach hinten“, gibt Max einen Einblick in ein ganz normales Weihnachtsfest. Sie stritten nicht mehr als andere Kinder, die ihre Geschenke dem ersten Test unterziehen, aber wenn, dann hatte Max die schlechteren Karten.

„Ich war ja der Kleinere, aber schon immer ehrgeizig“, sagt er und sein Bruder fällt ihm lachend ins Wort: „Wenn es nicht so lief, wie er wollte, hat er eine Verletzung vorgetäuscht.“

Materielle Wünsche haben die beiden Weihnachtsmarktfans, für die zum Besuch dort ein Glühwein, eine Bratwurst und gebrannte Mandeln gehören, nicht, sportliche schon. „Die Playoffs sind natürlich das Ziel, aber ich will auch europäisch weiterkommen. Wenn es in der Champions League nicht klappt, sollten wir wenigstens einen Platz erreichen, mit dem wir dann im Europe Cup weiterspielen können“, sagt TJ. „In den letzten Partien haben wir ja gezeigt, dass wir's können. Und die Pokalqualifikation wollen wir auch schaffen.“

Auch Max hat da ganz genaue Vorstellungen. „Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen, um uns in eine gute Playoff-Situation zu bringen“, sagt der Guard des Tabellendritten. „Es gibt viele starke Teams in der Pro A dieses Jahr, da wäre eine gute Ausgangslage wichtig.“

Eigentlich ist er letztes Jahr schon aufgestiegen, mit den Oettinger Rockets Gotha, jetzt Erfurt. Trotzdem wechselte er in die Pro A nach Köln. „Natürlich hat TJ da eine große Rolle gespielt“, sagt der Rheinstar. Der große Bruder unterschrieb zu Beginn des Sommers einen neuen Vertrag in Bonn und riet Max zu Köln. Ein Argument: die Nähe zueinander. Ein anderes: Trainer Denis Wucherer. „Er hat mir viel beigebracht, und ich glaube, er ist auch für Max' Entwicklung gut, weil er ihn Verantwortung tragen lässt“, sagt TJ. So schließen sich gleich mehrere Kreise. Vater Tony führte Köln als Coach in die erste Liga. Der erste Spieler, den Wucherer als Trainer der Gießen 46ers verpflichtete, war – TJ DiLeo. Auch diese beiden stiegen auf, nun also Max, Wucherer und Köln.

TJ DiLeo hat sein erstes Geschenk schon ein Weilchen vor den Festtagen bekommen: Vom „Trainer National“ Dirk Bauermann wurde er für den Allstar Day am 13. Januar in Göttingen nominiert. Es bedeutet ihm viel. „Letztes Jahr in Bonn habe ich zugesehen und wäre schon sehr gerne dabei gewesen.“ Sein Bruder hat für ihn abgestimmt, er selbst nicht. „Aber ich habe Werbung für mich gemacht“, sagt der Bonner DiLeo.

Max' vorrangiger sportlicher Wunsch sitzt neben ihm. Mit dem Daumen zeigt er rüber: „Nächstes Jahr will ich gegen ihn spielen.“ Noch immer hat TJ seinen Vorsprung, aber dann wäre es ein Duell auf Augenhöhe und ohne vorgetäuschte Verletzung.