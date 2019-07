Bonn. Die Telekom Baskets Bonn müssen in der Champions League-Qualifikation gegen Bratislava oder Fribourg ran und landen bei einem Erfolg in einer Hammer-Gruppe.

Die Auslosung zur Champions-League-Qualifikation hat den Baskets, die erst in der zweiten Qualifikationsrunde einsteigen müssen, den Sieger der Erstrundenpartie zwischen Inter Bratislava und Fribourg Olympic zugelost. Bisher haben die Telekom Baskets mit TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo, Bojan Subotic und Martin Breunig zwar erst vier Spieler im Kader für die neue Sasison. Nun ist aber schon klar, wohin ihre erste Dienstreise führen wird.

Der neue Baskets-Trainer Thomas Päch tritt entsprechend noch vor Beginn der Bundesliga-Saison am 24. September in der slowakischen Hauptstadt oder in der Schweiz an.

Das Rückspiel in Bonn ist für das Wochenende 28./29. September vorgesehen. Wäre diese Hürde geschafft, werden die Brocken in Gruppe D noch gewaltiger: Da hat die Auslosung ausschließlich klangvolle Namen wie Poaok Saloniki (Griechenland), Besiktas Istanbul (Türkei), JDA Dijon (Frankreich) Neptunas Kleipeda (Litauen), New Basket Brindisi (Italien) und Basket Saragossa für die Baskets vorgesehen. Dazu kommt ein weiterer Qualifikant.