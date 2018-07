Bonn. Ra’Shad James verstärkt die Telekom Baskets. Der 28-jährige Guard unterschreibt einen Einjahresvertrag. Fans dürfen sich auf spektakuläre Momente freuen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2018

Die Telekom Baskets basteln weiter an ihrem Kader für die neue Saison: Guard Ra’Shad James kommt für ein Jahr nach Bonn und verstärkt das Team von Headcoach Predrag Krunic. Das gab der Verein am späten Samstagnachmittag bekannt.

Der US-Amerikaner spielte bereits in den USA, Südkorea, Polen, Kroatien und der Türkei. Mit Kroatiens Spitzenclub Cedevita Zagreb feierte er 2017 die Meisterschaft, im vergangenen Jahr spielte er bei Yesilgiresun Belediye, wo er auf durchschnittlich 15,1 Punkte und 4,3 Rebounds pro Spiel kam. James soll in Bonn auf der Position zwei spielen, kann aber auch auf der Playmaker-Position aushelfen, heißt es in der Mitteilung. James habe sich zudem vor allem mit spektakulären Abschlüssen und Treffern aus der Distanz einen Namen gemacht.

"Ich freue mich ungemein auf Bonn und darauf, ein Teil der Baskets-Familie zu sein", wird James auf der Homepage der Baskets zitiert. "Mir wurde bislang nur Gutes über den Club, die Fans, die Stadt sowie das komplette Umfeld zugetragen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team in die Vorbereitung zu starten", so der 28-Jährige weiter.

Krunic zeigt sich mit der Verpflichtung zufrieden: "Mit seiner athletischen Spielweise bringt er Überraschungsmomente ins Spiel, die er häufig erfolgreich abschließt. Das passt gut zu uns, in die Bundesliga und die Champions League." Und Sportmanager Michael Wichterlich führt an: "Ra‘Shad ist ein besonderer Spieler – einer, der sich mit viel Energie und Ehrgeiz von kleineren Colleges und ersten Profistationen nach oben gearbeitet hat. Von dieser Zielstrebigkeit und seiner Art Basketball zu spielen, wollen und werden wir in der neuen Saison gemeinsam profitieren."