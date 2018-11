Bonn. Die Telekom Baskets Bonn verändern ihre Guard-Rotation. Ab sofort gehört der ehemalige kanadische Spieler Olivier Hanlan zum Bonner Kader, während der auslaufende Vertrag mit Shane Gibson nicht verlängert wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2018

Neuzugang Olivier Hanlan hat bereits alle medizinischen Tests absolviert und wird am 9. Dezember gegen Oldenburg im magentafarbenen Trikot auflaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom Baskets Bonn.

"Unser erklärtes Ziel bei der Zusammenstellung der Mannschaft war es, einen weiteren großen, ballsicheren und korbgefährlichen Guard in unsere Rotation einzubauen, der unser Team als Ganzes verstärkt", sagte Cheftrainer Predrag Krunic. An diesem Plan wolle man festhalten. "Olivier bringt all diese Eigenschaften mit. Nun wollen wir die Nationalmannschaftspause nutzen, um ihn möglichst schnell zu integrieren", so Krunic.



Hanlan lief in der vergangenen Saison 2017/2018 für die Austin Spurs, das Farmteam der San Antonio Spurs, in der G League auf und gewann mit dem NBA-Ableger die Meisterschaft. In 44 Partien kam der Combo Guard auf durchschnittlich starke 14,7 Punkte bei einer Dreierquote von 36,8 Prozent sowie 2,8 Rebounds und 2,6 Assists.

Der auslaufende Vertrag mit Shane Gibson wird hingegen nicht verlängert. "Shane hat sich in den beiden Monaten bei uns als Profi und als jemand präsentiert, der seine Rolle als Shooting Guard von der Bank kommend treffsicher ausgefüllt hat. Diese Entscheidung ist uns daher entsprechend schwer gefallen", kommentierte Baskets-Manager Michael Wichterich die Trennung. "Wir wünschen ihm das Beste und, dass er schnell eine für ihn günstige Situation bei einem anderen Club antrifft."