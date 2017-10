GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Neun Dinge, die man als echter Baskets-Fan gemacht haben sollte 2. Selfie, Südtribüne und Sonderzug 3. Sonderzug und Choreo 4. Humba, Kommentatoren und Karneval

Bonn. Ein Ticket kaufen, ein Spiel ansehen und dabei vielleicht ein bisschen klatschen - echte Fanliebe geht darüber hinaus. Zum ersten Ligaspiel der Telekom Baskets gegen Ulm listen wir auf, was Fans tun, um ihrem Verein nah zu sein.

Von Katharina Weber, 04.10.2017

Jedes Jahr im Oktober freuen sich Baskets-Fans darauf, dass nach der monatelangen Sommerpause die neue Basketball-Saison losgeht. Pünktlich zum aktuellen Saisonstart hat der GA eine kleine Liste mit Aktivitäten zusammengestellt, die jeder treue Anhänger der Männer in Magenta einmal in seiner Fanlaufbahn gemacht haben sollte.

1 Mit dem Bus zum Auswärtsspiel fahren

Siebzehn reguläre Heimspiele hat jedes Team in der Basketball Bundesliga (BBL) jährlich zu bewältigen. Doch das ist nur die halbe Miete: Demgegenüber stehen natürlich auch 17 Auswärtsspiele. Für die Auswärtsteam steht bei jedem Spiel ein kleines Kartenkontingent zur Verfügung.

Wenn man plötzlich nicht mehr die laute Mehrheit ist, sondern kämpfen muss, um gehört zu werden, macht das Anfeuern gleich doppelt Spaß. Passend zu den Vereinsfarben, kündigen die Baskets-Fans ihren Einzug in fremde Hallen mit dem Schlachtruf "Schwarz-Weiß-Magenta-Invasion" an. Die Treue der Fans bemisst sich bekanntlich immer auch daran, wie viele von ihnen den langen Weg in auswärtige Gefilde antreten.

Bei genügend Interessenten organisiert der offizielle Baskets-Fanclub "Die Fans - Defense" einen Bus für die Auswärtsfahrten, der in der Regel am ehemaligen Landesbehördenhaus in der Friedrich-Ebert-Allee 144 abfährt. Wer die volle Auswärtsspielerfahrung machen will, muss unbedingt hier mitfahren. Auch Nichtmitglieder sind dabei willkommen. Eine Übersicht über die nächsten Spiele gibt es auf der Homepage des Vereins.

Foto: camera4 Auch auswärts sorgen die Baskets-Fans mit Konfetti-Raketen für Stimmung.

2 High Five mit den Spielern

In vielen professionellen Ligen ist das mittlerweile undenkbar, aber in der BBL sind die Spieler noch "zum Anfassen". Nach einem hart erkämpften Sieg dreht das Team oft eine Ehrenrund um das Spielfeld herum und klatscht dabei jeden ab, der hinter der Bande seine Hand ausstreckt. Wer schon immer mal einen "Promi" berühren und danach nie wieder seine Hand waschen wollte, hat hier die perfekte Gelegenheit.