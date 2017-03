Das Halbfinal-Hinspiel im GA-Liveticker ab 18.45 Uhr

Bonn. Im Halbfinal-Hinspiel des Fiba Europe Cups treffen die Baskets am Mittwochabend um 19.00 Uhr auf die aktuell viertbeste Mannschaft Frankreichs, Nanterre 92.

Von Sebastian Meltz, 29.03.2017

Die Telekom Baskets sind im Fiba Europe Cup bis ins Halbfinale vorgedrungen. Die vereinseigene Homepage spricht von einer „historischen Chance“. Auch, weil deutsche Teams der internationalen Konkurrenz zumeist wirtschaftlich unterlegen sind.

Auch sportlich betrachtet ist der Gegner aus Frankreich kein Kleinkaliber. Dass die Baskets einer der besten französischen Mannschaften gegenüber stehen, weiß auch Headcoach Predrag Krunic: „Wir müssen 40 Minuten an unserem Limit spielen, um uns für das Rückspiel eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.“

Das Rückspiel bei den Baskets findet nächste Woche Mittwoch (19.30 Uhr) im Telekom Dome statt. Wenn nicht mit einem Sieg, so wollen die Bonner dann zumindest mit einer sehr knappen Niederlage in die Begegnung gehen



