Baskets völlig von der Rolle

BONN. Die Telekom Baskets Bonn stecken in der Krise. Beim Mitteldeutschen BC gab es am Sonntag eine 67:80-Niederlage. Es ist die fünfte Pleite in Folge für die Bonner.

Von Gerhard Mertens, 30.12.2018

Der nächste Tiefschlag für die Telekom Baskets Bonn. Der Basketball-Bundesligist stand im Spiel beim Mitteldeutschen BC mächtig unter Erfolgsdruck und brach darunter zusammen. Beim 67:80 (32:39) gegen den bis dahin zuhause sieglosen MBC steckte die Mannschaft von Bonns Trainer Predrag Krunic bereits die fünfte Niederlage in Folge ein. Nur zu Beginn schienen die Baskets dem Druck gewachsen zu sein, als sie konsequent über ihren Center Martin Breunig (Topscorer mit 17 Punkten) den Weg zum Korb suchten und damit das Spiel zunächst offen gestalteten.

Doch gegen die Intensität, den Kampfgeist und den Mut der gegen den Abstieg kämpfenden Hausherren fanden die Gäste in der Folge kein adäquates Mittel. Es schlichen sich immer mehr Fehler im Bonner Spiel ein und mit der Fehlerquote stieg die Verunsicherung. Stefan Bircevics Dreier stellte noch das 12:12 her, doch es sollte einer von nur drei verwandelten Distanzwürfen der Baskets sein, die bei 24 Versuchen am Ende auf eine katastrophale Dreierquote von 13 Prozent kamen. Nur wenn Breunig auf dem Feld war , sorgten die Rheinländer offensiv für Gefahr. Weil sie auch in der Defensive alles andere als sattelfest agierten und zu viele einfach Punkte gestatteten sowie im Rebound zu oft das Nachsehen hatten, erspielten sich die Gastgeber angeführt vom überragenden Sergio Kerusch (26 Punkte) schnell eine 30:18-Führung Anfang des zweiten Viertels.

Zwar stabilisierten sich die Baskets kurzzeitig, kamen zu Beginn des dritten Viertels nach einem Dreier von Kapitän Josh Mayo sogar auf 40:43 heran, doch das war nur ein Strohfeuer. Bonn enttäuschte auf der ganzen Linie, allen voran mit Ra’Shad James, der sich in nur 15 Minuten Spielzeit vier Ballverluste erlaubte und völlig neben sich stand. Die umkämpften Bälle holten sich in aller Regel die MBC-Spieler, die zu einem hochverdienten Erfolg kamen.

Viel Zeit, sich von dieser deprimierenden Niederlage zu erholen, bleibt den Baskets nicht. Am 2. Januar müssen sie bei den stark in die Saison gestarteten Gießen 46ers antreten.

Punkte Bonn: Breunig 17, Subotic 14, Bartolo 10, Hanlan 6, DiLeo 6, Mayo 6/2Dreier, James 4, Bircevic 3, Webb 1.