Telekom Baskets Bonn

Bonn. Ein weiterer Sieg für die Telekom Baskets. Die Bonner gewinnen knapp einen Krimi beim Playoff-Konkurrenten Oldenburg mit 86:82.

Josh Mayo hat die Telekom Baskets zum wichtigen Sieg bei den EWE Baskets Oldenburg geführt. Nach einem komfortablen Vorsprung zu Halbzeit (54:40) wurde es am Ende noch einmal eng, aber der überragende Bonner Kapitän und Topscorer (24 Punkte) führte seine Mannschaft zum 86:82 (27:20, 27:20, 19:29, 13:13)-Erfolg gegen den Dauerrivalen.

Die Bonner begannen stark und nutzten die Vorteile unter dem Korb, die entstanden, weil die Hausherren auf den am Knie verletzten österreichischen Center Rasid Mahalbasic verzichten mussten. Zudem ergaben sich entsprechende Freiräume an der Dreierlinie, die Mayo und seine Kollegen konsequent zu Punkten machten. Zur Halbzeit war Bonn in allen Belangen überlegen, aber Baskets-Sportmanager Michael Wichterich mochte den Tag nicht vor dem Abend loben: "Ich habe schon oft Halbzeitinterviews in Spielen gegen Oldenburg gegeben, in denen wir geführt haben; wir wissen, was noch passieren kann...", sagte er bei telekom.sport.

Und er sollte Recht behalten. Die Oldenburger Trefferquoten gingen nach und nach in die Höhe, die Baskets halfen den Donnervögeln mit einfachen Ballverlusten, den Rückstand in den einstelligen Bereich zu drücken. Bis auf einen Punkt brachte Karsten Tadda die Gastgeber in der 38. Minute heran (80:81), doch der nervenstarke Mayo antwortete per Dreier aus acht Metern und sicherte den Baskets im Kampf um die Playoff-Tickets einen immens wichtigen Start-Ziel-Sieg.