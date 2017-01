26.01.2017 Bonn. Im Europe Cup trifft die Mannschaft von Predrag Krunic auf Kataja Basket. Sportmanager Michael Wichterich warnt vor dem finnischen Team.

Es hätte schlimmer kommen können für die Telekom Baskets Bonn im Achtelfinale des Fiba Europe Cups. Bei der Auslosung am Donnerstag in München wurde für den Basketball-Bundesligisten Kataja Basket aus Finnland aus dem Lostopf gezogen. „Mit Kataja Basket treffen wir vielleicht nicht auf den stärksten Gegner, aber sicherlich auf einen der unangenehmsten“, sagt Sportmanager Michael Wichterich. „Die Finnen haben in der Champions League mit starken Auftritten überzeugt und sind nur haarscharf an der Playoff-Qualifikation vorbeigeschrammt.“

Die Baskets kehrten am Donnerstag vom letzten Gruppenspiel bei Prienu-Birstono zurück, wo sie sich am Mittwoch mit einem 75:61-Erfolg als Gruppenerster für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatten. Spielmacher Josh Mayo war Mitte des letzten Viertels mit dem Fuß umgeknickt, wird aber im nächsten Bundesliga-Heimspiel am 5. Februar (15.30 Uhr, Telekom Dome) gegen Alba Berlin mitspielen können. Physiotherapeut Bogdan Suciu teilte aus Litauen mit, dass sich der Guard nicht schwerwiegender verletzt habe. Mayo hätte weiterspielen können, doch man habe ihn schonen wollen.

Vor der Rückreise nach Bonn trafen sich Baskets-Spieler Florian Koch, Athletiktrainer Julian Morche und Bogdan Suciu in Kaunas mit Tadas Klimavicius. Der ehemalige Bonner Center steht neuerdings im Kader von Prienu-Birstono, war aber noch nicht spielberechtigt. Der 34-Jährige lud die Gäste aus Bonn „ins beste Café der Stadt“ ein.

Im Achtelfinale des Europe Cups gegen den finnischen Meister von 2014/2015 haben die Bonner zunächst am 8. Februar Heimrecht. Das Rückspiel findet am 22. Februar in der LähiTapiola Arena in Joensuu statt. Die 80 000-Einwohnerstadt liegt etwa 2000 Flugkilometer entfernt im Osten Finnlands. Baskets-Forward Ken Horton trifft auf alte Bekannte. Während der Saison 2014/2015 absolvierte er fünf Playoff-Finalspiele für Kataja und war mit 71 Punkten und 47 Rebounds entscheidend am Gewinn der Meisterschaft beteiligt.