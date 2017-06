Wer kommt, wer geht?

Bonn. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei den Telekom Baskets auf Hochtouren. Unter anderem verstärkt Martin Breunig die Baskets-

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2017

Die Enttäuschung war bei den Spielern, Verantwortlichen und Fans der Telekom Baskets nach dem Ausscheiden im Kampf um die Deutsche Meisterschaft trotz einer insgesamt starken Saison groß. Nah dran waren die Bonner an einer Überraschung gegen Bamberg im Play-Off-Viertelfinale. Bei einer besseren Play-Off-Platzierung wäre das Halbfinale durchaus möglich gewesen. Für die Verantwortlichen der Bonner gibt es allerdings nur wenig Zeit, Trübsal zu blasen. Es gilt, eine schlagfertige Truppe für die kommende Spielzeit zusammenzustellen.

Und die Baskets waren bereits fleißig. Neben einer Vertragsverlängerung gibt es auch die ersten Kaderveränderungen.

Zugänge:

Der erste Zugang für die kommende Spielzeit kommt aus Ludwigsburg. Power Forward Martin Breunig wechselt zunächst für eine Spielzeit zu den Baskets. „Martin ist ein starker Athlet, der am College über Jahre hinweg sehr produktiv war. Er ist bereit, uns auf den Innenpositionen zu helfen und möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt machen“, sagt Baskets-Coach Predrag Krunic über Breunig. „Er hat in Ludwigsburg nur teilweise sein Potenzial andeuten können und musste sich nach seiner Zeit in den Staaten zunächst an die Bundesliga gewöhnen.“ Laut Bonns Sportmanager Michael Wichterich werden die Baskets in der kommenden Saison wieder mit einer Vierer-Rotation auf den Innenpositionen planen.

Foto: dpa Martin Breunig (M, schwarzes Trikot, unter dem Korb) wechselt nach Bonn.

Vertragsverlängerung:

Anthony TJ Di Leo bleibt für zwei weitere Jahre den Telekom Baskets erhalten. Der Deutsch-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis 2019. „Martin ist ein starker Athlet, der am College über Jahre hinweg sehr produktiv war. Er ist bereit, uns auf den Innenpositionen zu helfen und möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt machen“, sagt Krunic über Breunig. „Er hat in Ludwigsburg nur teilweise sein Potenzial andeuten können und musste sich nach seiner Zeit in den Staaten zunächst an die Bundesliga gewöhnen.“ Laut Bonns Sportmanager Michael Wichterich werden die Baskets in der kommenden Saison wieder mit einer Vierer-Rotation auf den Innenpositionen planen.

Foto: Telekom Baskets Bonn Nach der Unterschrift präsentierte TJ DiLeo noch flott das Trikot für die neue Saison, dann ging es ab in den Heimaturlaub.

Abgänge:

Johannes Richter hat zwar noch ein Jahr Vertrag, der Power Forward wird die Baskets dennoch verlassen. Richter bat die Verantwortlichen, um Vertragsauflösung. Er schließe sich innerhalb der BBL einem anderen Verein an, hieß es von Seiten der Bonner. Richter war in der vergangenen Saison immer seltener eingesetzt worden.

Bisher im Kader für 2017/18: Konstantin Klein, TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo, Johannes Richter.