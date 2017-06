Wer kommt, wer geht?

Bonn. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei den Telekom Baskets auf Hochtouren. Ryan Thompson verlässt Bonn ebenso wie Baskets-Urgestein Florian Koch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.06.2017

Die Enttäuschung war bei den Spielern, Verantwortlichen und Fans der Telekom Baskets nach dem Ausscheiden im Kampf um die Deutsche Meisterschaft trotz einer insgesamt starken Saison groß. Nah dran waren die Bonner an einer Überraschung gegen Bamberg im Play-Off-Viertelfinale. Bei einer besseren Play-Off-Platzierung wäre das Halbfinale durchaus möglich gewesen. Für die Verantwortlichen der Bonner gibt es allerdings nur wenig Zeit, Trübsal zu blasen. Es gilt, eine schlagfertige Truppe für die kommende Spielzeit zusammenzustellen.

Und die Baskets waren bereits fleißig. Neben einer Vertragsverlängerung gibt es auch die ersten Kaderveränderungen. Urgestein Florian Koch verlässt Bonn ebenso wie Ryan Thompson und Johannes Richter.

Abgänge:

Florian Koch verlässt Bonn

Nach zwölf Jahren ist Schloss: Florian Koch verlässt die Telekom Baskets. Das ist das Ergebnis von "ausführlichen Gesprächen zwischen Club-Vertretern und Koch", wie der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgab. Das sei natürlich „kein normaler Spieler-Weggang“, sagt Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich, „aber es ist für Florians sportliche Entwicklung das Beste, wenn er bei einem anderen BBL-Club eine konstantere Rolle und mehr Spielzeit erhält. Ich betrachte das Ganze auch keineswegs als endgültigen Abschied.“

Sportmanager Michael Wichterich: „Die Rolle, die Flo sich gewünscht hat, konnten wir ihm für die kommende Saison nicht bieten. Auch wenn wir ihm dennoch ein Angebot für die kommende Saison gemacht haben, ist es konsequent, dass er seine Entscheidung unter sportlichen Gesichtspunkten getroffen hat.“



„Ich werde die Telekom Baskets Bonn nach zwölf Jahren Treue verlassen. Bei dem Satz muss ich etwas schlucken, denn ich verlasse meine Heimat, meine Familie und die Fans, die mir viel Respekt gezollt und in jeder Sekunde an mich geglaubt haben“, erklärte Koch.

Der 25-jährige und 1,97 Meter große Small Forward durchlief im Club alle Jugend-Jahrgangsteams, sein erstes Bundesliga-Spiel bestritt er am 12. Oktober 2011 und erzielte beim 83:67-Sieg über Gießen in 2:05 Minuten Einsatzzeit gleich sechs Punkte. Wettbewerbsübergreifend sollten 203 Pflichtspiele folgen, davon 47 in diversen europäischen Wettbewerben.

Foto: Jörn Wolter Florian Koch verlässt die Baskets.

Ryan Thompson geht nach Ulm

"Happy Birthday & Au revoir" - mit diesen Worten haben die Baskets am Freitag auch Ryan Thompson verabschiedet. Der Flügelspieler wechselt zu Ratiopharm Ulm und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Thompson war ohne Wenn und Aber einer der beste Basketballer im Bonner Team und einer der besten, die je das Baskets-Trikot getragen haben. Der Allrounder wollte in Bonn den Spaß am Baketball wiederfinden und war nur deshalb nach einem für ihn schwierigen Jahr für die Baskets finanzierbar.

Johannes Richter löst Vertrag auf

Johannes Richter hat zwar noch ein Jahr Vertrag, der Power Forward wird die Baskets dennoch verlassen. Richter bat die Verantwortlichen, um Vertragsauflösung. Er schließe sich innerhalb der BBL einem anderen Verein an, hieß es von Seiten der Bonner. Richter war in der vergangenen Saison immer seltener eingesetzt worden.

Zugänge

Martin Breunig kommt aus Ludwigsburg

Der erste Zugang für die kommende Spielzeit kommt aus Ludwigsburg. Power Forward Martin Breunig wechselt zunächst für eine Spielzeit zu den Baskets. „Martin ist ein starker Athlet, der am College über Jahre hinweg sehr produktiv war. Er ist bereit, uns auf den Innenpositionen zu helfen und möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt machen“, sagt Baskets-Coach Predrag Krunic über Breunig. „Er hat in Ludwigsburg nur teilweise sein Potenzial andeuten können und musste sich nach seiner Zeit in den Staaten zunächst an die Bundesliga gewöhnen.“ Laut Bonns Sportmanager Michael Wichterich werden die Baskets in der kommenden Saison wieder mit einer Vierer-Rotation auf den Innenpositionen planen.

Foto: dpa Martin Breunig (M, schwarzes Trikot, unter dem Korb) wechselt nach Bonn.

Vertragsverlängerung:

TJ Di Leo bleibt weitere zwei Jahre

Anthony TJ Di Leo bleibt für zwei weitere Jahre den Telekom Baskets erhalten. Der Deutsch-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis 2019. "TJ war und ist eine absolute Bereicherung für uns, ein einwandfreier Charakter und auf dem Feld immer da, wenn und wo er gebraucht wird", sagt Baskets-Sportmanager Michael Wichterich. "Er ist einer der sozialen Anker innerhalb der Mannschaft gewesen und hat sich in der vergangenen Saison zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt. Entsprechend freuen wir uns, TJ weiter als wichtigen Teil des Teams an Bord zu haben."en.

Foto: Telekom Baskets Bonn Nach der Unterschrift präsentierte TJ DiLeo noch flott das Trikot für die neue Saison, dann ging es ab in den Heimaturlaub.

Bisher im Kader für 2017/18: Konstantin Klein, TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo.