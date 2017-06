Wer kommt, wer geht?

Bonn. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei den Telekom Baskets auf Hochtouren. Ryan Thompson und Florian Koch gehen, Josh Mayo bleibt den Bonnern erhalten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2017

Ein paar Wochen nach dem Ausscheiden im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg zeichnet sich für die Telekom Baskets Bonn ab, dass sie in die kommende Saison erneut mit einigen Veränderungen im Kader starten werden. Nachdem der Verein bereits bekannt gegeben hatte, dass Johannes Richter den Verein verlassen wird, um im Gleichzug den Ludwigsburger Martin Breunig zu verpflichten, wurden am Mittwoch zwei weitere Abgänge öffentlich: Urgestein Florian Koch verlässt Bonn ebenso wie Ryan Thompson.

Dafür verkündeten die Baskets am Montag, dass Kapitän Josh Mayo bis 2019 auf dem Hardtberg bleibt. Zuvor hatte Sportmanager Michael Wichterich erklärt, dass man einigen Spielern Angebote gemacht habe und auf Rückmeldung warte. Dabei machte er keinen Hehl daraus, dass die Weiterverpflichtung von Spielmacher Mayo und Center Julian Gamble oberste Prioriät habe. Um sie herum wollen die Baskets ein schlagkräftiges Team aufbauen. Ein Pfeiler ist damit nun gesetzt.

Zugänge

Von Pro-B-Aufsteiger Schwelm kommt Julian Jasinski nach Bonn. Der 21-jährige Flügelspieler soll zum Bundesligakader gehören, aber mit einer Doppellizenz ausgestattet auch für die 2. Herrenmannschaft in der Regionalliga auflaufen.

„National wie international werden wir ein straffes Programm haben. Dafür ist es wichtig, einen breiten Kader für Trainings- und Spielbetrieb zu haben“, sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich. „Mit Julian kommt ein Spieler zu uns, der sich in den Probetrainings bei uns sehr engagiert und positiv gezeigt hat und die Herausforderung im Bundesligabereich entsprechend annehmen wird. Wir freuen uns auf ihn.“

Martin Breunig kommt aus Ludwigsburg

Foto: dpa Martin Breunig (M, schwarzes Trikot, unter dem Korb) wechselt nach Bonn.

Der erste Zugang für die kommende Spielzeit kommt aus Ludwigsburg. Power Forward Martin Breunig wechselt zunächst für eine Spielzeit zu den Baskets. „Martin ist ein starker Athlet, der am College über Jahre hinweg sehr produktiv war. Er ist bereit, uns auf den Innenpositionen zu helfen und möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt machen“, sagt Baskets-Coach Predrag Krunic über Breunig. „Er hat in Ludwigsburg nur teilweise sein Potenzial andeuten können und musste sich nach seiner Zeit in den Staaten zunächst an die Bundesliga gewöhnen.“ Laut Bonns Sportmanager Michael Wichterich werden die Baskets in der kommenden Saison wieder mit einer Vierer-Rotation auf den Innenpositionen planen.

Abgänge:

Florian Koch verlässt Bonn

Nach zwölf Jahren ist Schluss: Florian Koch verlässt die Telekom Baskets. Das ist das Ergebnis von "ausführlichen Gesprächen zwischen Club-Vertretern und Koch", wie der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgab. Zuletzt stagnierte Koch in seiner Entwicklung und wurde von Coach Krunic nicht mehr in dem Maße berücksichtigt, wie das noch 2015/2016 bei Carsten Pohl der Fall gewesen war. „Die Rolle, die Flo sich gewünscht hat, konnten wir ihm für die kommende Saison nicht bieten. Auch wenn wir ihm dennoch ein Angebot für die kommende Saison gemacht haben, ist es konsequent, dass er seine Entscheidung unter sportlichen Gesichtspunkten getroffen hat“, sagte Sportmanager Michael Wichterich.

Foto: Jörn Wolter Florian Koch verlässt die Baskets.

Der Spieler selbst machte klar, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen ist: „Ich werde die Telekom Baskets Bonn nach zwölf Jahren Treue verlassen. Bei dem Satz muss ich etwas schlucken, denn ich verlasse meine Heimat, meine Familie und die Fans, die mir viel Respekt gezollt und in jeder Sekunde an mich geglaubt haben.“ Für Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich ist es „kein normaler Spieler-Weggang, aber es ist für Florians sportliche Entwicklung das Beste, wenn er bei einem anderen BBL-Club eine konstantere Rolle und mehr Spielzeit erhält. Ich betrachte es auch keineswegs als endgültigen Abschied.“

Der 25-jährige und 1,97 Meter große Small Forward durchlief im Club alle Jugend-Jahrgangsteams, sein erstes Bundesliga-Spiel bestritt er am 12. Oktober 2011 und erzielte beim 83:67-Sieg über Gießen in 2:05 Minuten Einsatzzeit gleich sechs Punkte. Wettbewerbsübergreifend sollten 203 Pflichtspiele folgen, davon 47 in diversen europäischen Wettbewerben.

Ryan Thompson geht nach Ulm

"Happy Birthday & Au revoir" - mit diesen Worten haben die Baskets am Freitag auch Ryan Thompson verabschiedet. Der Flügelspieler wechselt zu Ratiopharm Ulm und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Der US-Amerikaner war vor der abgelaufenen Saison aus der Türkei an den Rhein gewechselt und war im Team von Trainer Predrag Krunic ein Leistungsträger. Mit im Schnitt 13,7 Punkten und 3,1 Assists war er hinter Kapitän Josh Mayo zweitbester Bonner in diesen Kategorien.

Der Weggang von Thompson hat die Baskets keineswegs überrascht. Wichterich erklärte, dass man dem 29-Jährigen kein Angebot gemacht habe, weil sich der Wechsel schon viel früher abgezeichnet habe. „Es hat gut funktioniert mit Ryan. Wir haben ihn aus einer für ihn schlechten Situation heraus verpflichtet, und wir haben vom ihm die Qualität bekommen, die wir uns erhofft hatten“, so Wichterich. „Aber wir wussten auch, wenn es so läuft, dann wird es für ihn bei einem anderen Verein weitergehen.“

Johannes Richter löst Vertrag auf

Johannes Richter hat zwar noch ein Jahr Vertrag, der Power Forward wird die Baskets dennoch verlassen. Richter bat die Verantwortlichen, um Vertragsauflösung. Der „Big Man“ hat sich inzwischen dem Bundesliga-Aufsteiger Rockets Gotha angeschlossen.

Vertragsverlängerungen:

Kapitän Josh Mayo bleibt in Bonn

Er war einer der Wunschspieler der Baskets. Und tatsächlich ist es den Bonnern gelungen, ihren Kapitän auf dem Hardtberg zu halten. Josh Mayo hat einen Vertrag bis 2019 unterschrieben, wie der Club mitteilte. „Josh war und ist der Kopf unserer Mannschaft. Über die Saison gesehen war er der Anker im Team und hat mit konstant starken Leistungen überzeugt“, sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich. „Unser Wunsch war ein gutes Maß an Kontinuität. Diese haben wir mit Josh jetzt auf einer ganz zentralen Position. Seine Rückkehr macht unsere weitere Kaderplanung nunmehr deutlich einfacher und ist mit Blick auf die Dauer des Vertrags auch als Signal für weitere Verpflichtungen zu sehen.“

Damit hätten die Baskets im Spielaufbau „maximale Kontinuität umgesetzt“, sagt Präsident Wolfgang Wiedlich, der darauf verweist, dass „Kontinuität auch ihren Preis hat und nicht zustande kommt, wenn es nur der Club will. Dazu gehören immer zwei Seiten.“ Der Aufbauspieler erzielte in der vergangenen Saison im Schnitt 15,7 Punkte und 5,0 Assists pro Spiel. „Mit Josh können wir weiterhin auf einen guten Spieler und tollen Menschen zählen“, so Baskets-Cheftrainer Predrag Krunic. „Mit ihm strahlen wir auf den kleinen Positionen auch in Zukunft Korbgefahr und Kreativität aus.“

TJ Di Leo bleibt weitere zwei Jahre

Foto: Telekom Baskets Bonn Nach der Unterschrift präsentierte TJ DiLeo noch flott das Trikot für die neue Saison, dann ging es ab in den Heimaturlaub.

Anthony TJ Di Leo bleibt für zwei weitere Jahre den Telekom Baskets erhalten. Der Deutsch-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis 2019. "TJ war und ist eine absolute Bereicherung für uns, ein einwandfreier Charakter und auf dem Feld immer da, wenn und wo er gebraucht wird", sagt Baskets-Sportmanager Michael Wichterich. "Er ist einer der sozialen Anker innerhalb der Mannschaft gewesen und hat sich in der vergangenen Saison zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt. Entsprechend freuen wir uns, TJ weiter als wichtigen Teil des Teams an Bord zu haben."en.

Bisher im Kader für 2017/18: Konstantin Klein, TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo, Josh Mayo.