Tritt Josh Mayo (rechts) als Sieger im Drei-Punkte-Wettbewerb in die Fußstapfen von Ryan Thompson? Der inzwischen für Ulm spielende Ex-Bonner gewann das Distanzwerfen 2017 im Telekom Dome.

BONN. Der Spielmacher der Telekom Baskets nimmt beim Allstar Day auch am Drei-Punkte-Wettbewerb teil - und er will den Titel in Bonn halten.

Keine Frage: Hätten die Spieler der Telekom Baskets einen aus ihren Reihen für den Drei-Punkte-Wettbewerb beim Allstar Day in Göttingen (13. Januar) nominieren müssen, sie hätten sich schnell geeinigt – auf Josh Mayo. Der Spielmacher und Mannschaftskapitän des Bonner Basketball-Bundesligisten ist einfach eine zuverlässige Lösung, wenn aus der Distanz geworfen werden muss. Das hat sich herumgesprochen; dem treffsicheren Texaner eilt ein Ruf voraus.

Also flatterte jetzt nach der Nominierung für die internationale Mannschaft beim Bestentreffen der Basketball-Bundesliga auch die Einladung zum Drei-Punkte-Wettbewerb in Bonn ein. „Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, nicht nur im Allstar Game, sondern auch beim Drei-Punkte-Wettbewerb anzutreten und den Fans mit tollen Kollegen und starker Konkurrenz eine hoffentlich unterhaltsame Show zu bieten“, sagt Mayo.

Messen wird sich der Bonner Allstar, dessen Teamkollege TJ DiLeo von Trainer Dirk Bauermann für das Team National nominiert wurde, mit Andreas Obst (Rockets Erfurt), Maodo Lo (Brose Bamberg), Thomas Walkup (MHP Riesen Ludwigsburg), Per Günther (ratiopharm Ulm) und einem Amateur, der sich vorher qualifizieren muss. Zum Stichtag 2. Januar hatte das BBL-Quintett aus der Distanz die besten Werte aller Allstars zu Buche stehen (unter Berücksichtigung aller Spieler mit mindestens 20 Treffern). Obst kam auf 45,0 % (36/80), Lo auf 44,9 % (22/49), Walkup auf 43,6 % (24/55), Mayo auf 42,2 % (38/90) und Günther auf 42,1 % (24/57). „Ich hätte Josh im vergangenen Jahr im Telekom Dome schon gerne als Teilnehmer des Dreier-Contests gesehen“, sagt Michael Wichterich, Sportmanager der Telekom Baskets. „Umso mehr freut es mich, dass er dieses Mal dabei ist. Ich bin gespannt, wie seine Quote aussieht, wenn er nicht permanent die Hand eines Verteidigers im Gesicht hat.“

Der Amateur und die Allstars werfen von fünf Positionen jeweils fünf Bälle – wobei der letzte Wurf mit dem „Money Ball“ doppelt gewertet wird. Für die 25 Würfe stehen 60 Sekunden Zeit zur Verfügung. Die nach Punkten besten drei treten in der zweiten Runde erneut gegeneinander an und ermitteln den Sieger. Honoriert wird der Erfolg in diesem Wettbewerb mit 1000 Euro Preisgeld.

Im vergangenen Jahr, als der Allstar Day im Telekom Dome gastierte, trat der Bonner Ryan Thompson an der Dreierlinie an – und gewann den Wettbewerb. Der inzwischen bei ratiopharm Ulm unter Vertrag stehende Flügelspieler war der erste Akteur der Telekom Baskets, der das Kräftemessen von jenseits der 6,75-Meter-Linie beim Allstar Day für sich entscheiden konnte. „Ich werde mir alle Mühe geben, den Titel in Reihen der Baskets zu halten“, verspricht der gefährliche Scharfschütze Mayo freundlich.