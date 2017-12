Josh Mayo auf Platz sechs

Von scht, 08.12.2017

Bei der Fan-Abstimmung zum Allstarday (13. Januar in Göttingen) ist Josh Mayo nur knapp an der Starting Five fürs Team International gescheitert, dürfte aber beste Nachrückerchancen haben. Mit 3,70% aller Stimmen landete der Spielmacher der Telekom Baskets auf Platz sechs, sein Teamkollege Julian Gamble wurde Achter (3,30 %).

Team National: 1. Robin Benzing (Würzburg, 9,30 %), 2. Maodo Lo (Bamberg, 7,75 %), 3. Per Günther (Ulm, 6,07 %), 4. Andreas Seiferth (Bayreuth, 4,95 %), 5. Danilo Barthel (München, 4,45 %). Headcoach: Dirk Bauermann (Würzburg).

Team International: 1. Rickey Paulding (Oldenburg, 8,54 %), 2. Assem Marei (Bayreuth, 5,23 % ), 3. Devin Booker (München, 4,94 %), 4. Trey Lewis (Ulm, 4,78 %), 5. Peyton Siva (Berlin, 4,02 %). Headcoach: Raoul Korner (Bayreuth).