Telekom Baskets

Bonn. Nach dem Spiel gegen Brose Bamburg stand es zu befürchten, nun ist es gewiss: Teamkapitän Josh Mayo fällt für das dritte Spiel des Playoff-Viertelfinales aus.

Baskets-Spielmacher und Teamkapitän Josh Mayo fällt für das dritte Spiel des Playoff-Viertelfinals bei Brose Bamberg aus. Der Dreh- und Angelpunkt des Bonner Spiels, der wesentlichen Anteil am Überraschungssieg in Partie eins hatte, verletzte sich im dritten Viertel der zweiten Partie der Serie, das die Bonner mit 71:87 verloren. Am Donnerstag ergab eine genauere Untersuchung „Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur“ des rechten Beines, die von Basketsseite aber nicht genauer beschrieben wurden. Nur eines steht fest: In Spiel drei am Sonntag muss das Team von Trainer Predrag Krunic ohne seinen wichtigsten Mann auskommen.