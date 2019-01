Bonn. Die Telekom Baskets Bonn haben am Samstagabend mit 97:105 gegen Gießen verloren. Damit müssen die Bonner einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen.

Heimpremiere missglückt: Die Telekom Baskets haben zum Rückrundenstart im ersten Spiel unter ihrem neuen Cheftrainer Chris O’Shea einen Dämpfer im Kampf um die Playoffs hinnehmen müssen. Nach einem rasanten und punktreichen Spiel behielten die Giessen 46ers dank einer außergewöhnlichen Dreierquote und dem überragenden Max Landis (30 Punkte) mit 105:97 (28:21, 25:27, 26:24, 26:25) die Oberhand. Auch den direkten Vergleich gaben die Bonner mit einem Punkt Differenz ab.

„Gieße war von Anfang an etwas wacher“, konstatierte O’Shea. „Wenn ich auf die Statistik gucke, spricht vieles für uns, aber eines eben nicht. Wir haben es nicht geschafft, ihre Dreier in den Griff zu bekommen. 105 Punkte zu Hause zu kassieren ist viel zu viel um zu gewinnen.“

Dabei hatten die Baskets gar nicht allzu viel falsch gemacht: Reboundduell gewonnen, 26 von 28 Freiwürfen verwandelt, gut auf den Ball aufgepasst, als Team verteidigt und eigene Chancen herausgespielt. Aber schon im ersten Viertel zeichnete sich ab, was oder auch wer zum Bonner Problem werden könnte. Denn so gut die Baskets auch gemeinschaftlich gegen John Bryant verteidigten: Die Gäste nutzten die sich ergebenden Räume an der Drei-Punkte-Linie gnadenlos aus. Insbesondere Max Landis war es, der den Baskets so das Leben schwer machte.

Die Dreierquote der Gäste lag nach dem ersten Viertel bei frechen 67 Prozent, da durfte Bonn auf eine Normalisierung hoffen. Doch sie stellte sich nicht ein. Was auch immer die Hessen aus der Distanz auf den Korb warfen, fiel hinein.

Doch die Baskets kämpften sich immer wieder heran, hatten Vorteile am Brett, aber der hessische Dreier machte den Unterschied. 20 von 32 Versuchen versenkten die Gäste – 63 Prozent. Im Schlussviertel kämpften sich die Bonner von einem 15-Punkte-Rückstand (74:89, 34.) wieder ins Spiel. Nach zwei Dreiern von Olivier Hanlan und Josh Mayo sowie vier Punkten des starken Bonner Centers Martin Breunig, sah sich Gästetrainer Ingo Freyer beim Stand von 90:95 gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Bryant beantwortete den Bonner Lauf – wie auch sonst – aus der Distanz.

Die Baskets gaben nicht auf. Bei noch 1:20 Minuten auf der Uhr legte Mayo den Ball zum 95:100 in den Korb, doch der letzte Gießener Dreier von Larry Gordon im Gegenzug besiegelte die Bonner Niederlage. Auch den Bonner Versuch, den direkten Vergleich noch zu gewinnen, ließen die Gäste abblitzen.

Weiter geht es für die Baskets am Dienstag mit der Champions-League-Partie gegen den israelischen Vertreter Unet Holon (20 Uhr, Telekom Dome).

Bonn: Reischel , Hanlan 5 Punkte/1Dreier, Subotic 9, Bircevic 8/1, DiLeo 9/1, Breunig 19, Bartolo 16/1, Mayo 21/5, Webb III 10. Zuschauer: 5220.