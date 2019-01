Spiel gegen Fribourg Olympic

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn empfangen am Dienstagabend in der Champions League den schweizer Verein Fribourg Olympic. Wir verlosen fünf Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.01.2019

Bisher lief es für die Telekom Baskets nicht so rund in der Champions League. Zuletzt mussten die Bonner eine herbe Niederlage gegen den Pariser Verein Nanterre 92 einstecken. Im heimischen Telekom Dome geht es am Dienstagabend, 15. Januar, um 20 Uhr gegen Fribourg Olympic aus der Schweiz darum, in der Champions League als Gruppenfünfter oder -sechster die Teilnahme an der "Trostrunde" zu sichern.

Der GA verlost 1x3 und 1x2 Karten für das Spiel. Bitte beantworten Sie dafür folgende Frage: "Gegen welchen Verein fuhren die Telekom Baskets zuletzt ihre höchste Niederlage der Vereinsgeschichte ein?" Die Antwort schicken Sie bitte unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Wohnanschrift sowie dem Hinweis, ob Sie zwei oder drei Karten gewinnen möchten, an online@ga-bonn.de.

Einsendeschluss ist am Montag, 14. Januar, um 12 Uhr. Die Karten müssen an der Pforte in unserem Haupthaus in Dransdorf abgeholt werden. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.