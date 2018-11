Bonn. Für die Telekom Baskets Bonn steht am Dienstagabend das Champions-League-Heimspiel gegen BK Opava an. Wir verlosen 1x2 Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2018

Nach sechs Spielen in der Champions League stehen die Telekom Baskets Bonn mit acht Punkten nur auf Platz sechs in der Gruppe B. Im heimischen Telekom Dome geht es am Dienstagabend um 20 Uhr gegen BK Opava darum, den dritten Sieg zu feiern und den tschechischen Vertreter weiter hinter sich zu lassen.

Sie möchten dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Gegen welches Team konnten die Telekom Baskets zuletzt am vierten Spieltag ein Spiel in der Champions League gewinnen?

Schicken Sie uns eine Mail mit Ihrer Antwort an online@ga-bonn.de. Sie kommen nicht direkt auf die richtige Lösung? Ein Blick in den passenden Spielbericht dürfte helfen.

Das Gewinnspiel endet am Dienstagmorgen um 9 Uhr, der Gewinner wird im Anschluss per E-Mail benachrichtigt und kann die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.