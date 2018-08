Bonn. Die Baskets lernen Bonn kennen, Ihr lernt die Baskets kennen. Der GA verlost zwei Plätze für die Stadtrundfahrt mit den Spielern der Telekom Baskets am Donnerstag.

Heimat, Herzblut, HEARTberg – seit vergangener Saison unterstreichen die Telekom Baskets mit dieser Parole ihre Identifikation mit Bonn. Zu dieser Heimat gehört viel mehr als nur der HEARTberg und so geht es für die Basketballer am Donnerstag vom Telekom Dome aus wieder auf Entdeckungstour durch die Bundesstadt. Uni, Regierungsviertel, Rhein-Panorama: Es gibt reichlich Sehenswertes. Zur Begrüßung vor der Saison lädt der GA das Baskets-Team seit einigen Jahren zur Stadtrundfahrt ein, damit sich insbesondere die Neuzugänge einen ersten Überblick über ihre neue Heimat verschaffen können.

Vergangene Woche sind die Spieler des Basketball-Bundesligisten aus der Sommerpause zurückgekehrt und haben mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit begonnen, bevor sich die Mannschaft am Wochenende ins einwöchige Trainingslager nach Slowenien verabschiedet, bieten GA und Baskets zwei Fans die exklusive Möglichkeit, Josh Mayo, TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo und Martin Breunig zu treffen – und die Neuen kennenzulernen. Nennen Sie uns einfach zwei der vier Neuzugänge und nehmen Sie an der Verlosung der Plätze teil. Antworten mit Name, Alter und Betreff: Stadtrundfahrt bitte an online@ga-bonn.de. Wir informieren die Gewinner am Donnerstagvormittag, die Tour startet dann am Nachmittag (genauere Infos folgen).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.