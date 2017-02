07.02.2017 Bonn. Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen 2x2 Karten für das Europe Cup-Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen Kataja Basket am Mittwoch.

Am vergangenen Sonntag siegten die Telekom Baskets Bonn in einem berauschenden Heimspiel gegen ALBA Berlin mit 95:72. An diesem Mittwoch steht für das Team von Trainer Predrag Krunic direkt die nächste Partie im heimischen Telekom Dome auf dem Programm: Gegner im Achtelfinal-Hinspiel im Europe Cup ist das finnische Team Kataja Basket.

Sie möchten dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Welcher Baskets-Spieler war am Sonntag gegen Berlin Topscorer?

Schicken Sie uns Ihre Antwort per E-Mail an online@ga-bonn.de. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, 8. Februar, 9 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.