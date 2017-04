Bonn. Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen 5x2 Karten für das Europe-Cup-Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen JSF Nanterre am Mittwoch.

03.04.2017

Für die Telekom Baskets Bonn ist es eine historische Chance: Am Mittwoch können die Mannen um Headcoach Predrag Krunic ins Finale des Fiba Europe Cup einziehen. Gegner im Telekom Dome ist ab 19.30 Uhr JSF Nanterre. Dabei gehen die Baskets mit einem knappen Hinspielerfolg in die Partie und besitzen somit die bessere Ausgangsposition.

Sie möchten am Mittwoch dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Welcher Baskets-Spieler war im Hinspiel gegen Nanterre der Topscorer?

Schicken Sie uns Ihre Antwort per E-Mail an online@ga-bonn.de. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, 5. April, 9 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Und für alle, die nicht in der Halle dabei sein können, tickern wir die Partie ab 19.15 Uhr live.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.