Telekom Baskets Bonn

Bonn. Wir verlosen 4x2 Tickets für das letzte Heimspiel der regulären Saison. Die Telekom Baskets treffen am Montag auf Oldenburg. Zu den Karten gibt es Currywurst mit Pommes.

27.04.2017

Es war eine bittere Pille, die die Baskets am vergangenen Sonntag schlucken mussten. Gegen die BG Göttingen unterlagen die Bonner überraschend deutlich. Mit einem Sieg hätten die Baskets frühzeitig das Playoff-Ticket sicher gehabt. Im letzten Heimspiel der regulären Saison geht es für die Bonner noch immer um eine gute Ausgangsposition für die nächste Runde. Und mit Oldenburg trifft das Team von Trainer Predrag Krunic auf einen direkten Konkurrenten. Das Hinspiel ging an die EWE Baskets Oldenburg.

Sie möchten dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Welcher Spieler war Topscorer im Hinspiel?

Die Gewinner erhalten jeweils zwei Karten für das Spiel und einen Gutschein für eine Portion Currywurst mit Pommes am Bönnschen Imbiss.

Schicken Sie uns Ihre Antwort bis Freitagabend (28.04.) 20 Uhr an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.