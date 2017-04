Bonn. Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen 4x2 Karten für das Bundesliga-Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen Science City Jena am Sonntag. Und dazu gibt es Currywurst mit Pommes.

21.04.2017

Nach der Pleite gegen Braunschweig müssen die Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um Platz fünf zu verteidigen. Am Sonntag kommt nun die BG Göttingen in den Telekom Dome mit den Ex-Bonnern Andrej Mangold (derzeit verletzt) und Benas Veikalas. Das Hinspiel gewannen die Bonner mit 92:83.

Sie möchten dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Welcher Spieler war Topscorer im Hinspiel?

Die Gewinner erhalten jeweils zwei Karten für das Spiel und einen Gutschein für eine Portion Currywurst mit Pommes am Bönnschen Imbiss.

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 21 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.