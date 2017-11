Bonn. Zuletzt lief es nicht wie gewünscht für die Telekom Baskets Bonn. Nun steht das Heimspiel gegen s.Oliver Würzburg an. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Spiel am Sonntagnachmittag. Zu den Karten gibt es Currywurst mit Pommes.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.11.2017

Beim Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn läuft es derzeit nicht rund. Mit großen Ambitionen und einigen Erfolgen in die Saison gestartet, befinden sich die Baskets nun in einem Loch. Auf dem Weg zum Saisonziel - in die Playoffs einziehen und die Großen ärgern - gab es bereits nicht einkalkulierte Bundesliga-Niederlagen gegen den MBC und Jena.

Am Sonntag nun kommt s.Oliver Würzburg in den Telekom Dome (Sonntag, 12. November, 17.30 Uhr). Die Franken gehörten mit fünf Siegen in Folge zum Saisonstart zu den Überraschungsteams der Liga, nach drei Pleiten in Serien stecken aber auch sie nun in einem Tief.

Sie möchten bei dem Spiel dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Auf welches Team treffen die Baskets kommende Woche in der Champions Leage?

Wer die Frage nicht auf Anhieb beantworten kann: Hinweise finden sich hier. Die Gewinner erhalten jeweils zwei Karten für das Spiel und zwei Gutscheine für eine Portion Currywurst mit Pommes am Bönnschen Imbiss.

Das Gewinnspiel läuft bis zum heutigen Freitag, 10. November, 17 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und müssen die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.