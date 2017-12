Heimspiel der Telekom Baskets

Bonn. Mit den EWE Baskets Oldenburg empfangen die Telekom Baskets am Sonntag einen ewigen Rivalen. Die Bilanz der beiden Teams ist ähnlich. Wir verlosen 5x2 Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.12.2017

Sowohl die Telekom Baskets als auch Oldenburg weisen derzeit eine Bilanz von sechs Siegen und fünf Niederlagen vor. Das Kräftemessen im Telekom-Dome verspricht daher, spannend zu werden. Für das Spiel verlost der GA 5x2 Karten im Telekom Dome.

Sie möchten dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wie werden die Spieler aus Oldenburg in Anlehnung an ihr Wappentier im Volksmund genannt?

Bitte schicken Sie Ihre Antwort mit Nennung Ihres Vor- und Nachnamens bis 18.30 Uhr per E-Mail an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die Karten am Empfang des Verlagsgebäudes in Bonn-Dransdorf abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.