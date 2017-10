"Einmal Bonner, immer Bonner"

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn empfangen am Dienstag (20 Uhr) CEZ Nymburk. Mit dem tschechischen Meister kehrt der ehemalige Bonner Spielmacher Geno Lawrence zurück nach Bonn.

Ein Spiel hat sich Geno Lawrence ins Gedächtnis gebrannt – und ein bisschen auch in sein Herz. „Karneval“, sagt er ohne zu zögern. „Das werde ich niemals vergessen. So was erlebt man nur einmal. Davon kann man erzählen, aber wer es nicht erlebt hat, kann nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt.“ Es war sein erstes Spiel für die Telekom Baskets. Am Dienstag kommt der bullige Spielmacher zurück nach Bonn. Mit dem tschechischen Meister CEZ Nymburk tritt er in der Champions League bei den Baskets an (20 Uhr).

Mit diesem ersten Auftritt im jecken Telekom Dome am Karnevalssamstag 2014 spielte sich der Mann aus Brooklyn auch gleich in die Herzen der Fans. Sein Vorgänger Jared Jordan hatte die Baskets um die Freigabe gebeten, weil er sich mitten in der Saison dem Serienmeister Bamberg anschließen wollte, Lawrence war froh, die politisch unruhige Ukraine, in der wohl auch die Finanzen nicht flossen wie abgesprochen, verlassen zu können. Eine Win-Win-Situation.

Und Lawrence rettet trotz Kulturschocks die Party für 6000 kostümierte Fans, indem er per Dreier den 80:79-Sieg gegen Bremerhaven sichert. In der Folge verteilte der Spielmacher in der BBL bis Sommer 2016 im Baskets-Dress über 500 Assists. Im Sommer 2016 trennen sich die Wege. Lawrence sagt den Baskets am letztmöglichen Tag ab. „Das war keine einfache Entscheidung“, sagt der Vater einer Tochter und eines Sohnes. „Eigentlich war ich noch nicht bereit, sie zu treffen, ich hatte ein paar Optionen, aber Bonn wollte Planungssicherheit. Das muss man auch verstehen.“ Er entschied sich später für seinen alten Club CEZ Nymburk, bei dem er bereits 2011/12 gespielt hatte. „Da war auch noch mein alter Coach. Es passte einfach.“

Lawrence: "Ich sehe jedes Spiel, wenn ich die Gelegenheit habe"

Im Sommer hat er seinen Vertrag beim tschechischen Meister der Jahre 2004 bis 2017 um ein Jahr verlängert, mit der Option auf ein weiteres. Ob der Trainer ihn wohl zum Thema Bonn befragt? Bei den Baskets steht keiner seiner alten Teamkameraden mehr unter Vertrag. „Klar fragt er mich“, sagt Lawrence, und man sieht sein strahlendes Lachen beinahe durchs Telefon. „Der Coach weiß, dass ich ein Auge auf meine Bonner habe. Ich sehe jedes Spiel, wenn ich die Gelegenheit habe – einmal Bonner, für immer Bonner.“

Und so hat er den Baskets in der Qualifikationsrunde gegen den finnischen Meister Kataja Basket die Daumen gedrückt. „Ich habe gehofft, dass sie mir ein Spiel im Telekom Dome ermöglichen. Und darauf freue ich mich jetzt riesig. Es wird ein bisschen sein wie nach Hause kommen“, sagt der 31-Jährige. „Ich freue mich auch auf die Atmosphäre – vor der ich meine Mannschaftskameraden schon gewarnt habe: In Bonn hast du als Gastmannschaft erst gewonnen, wenn die Schlusssirene ertönt – bis dahin kann einfach alles passieren.“

Davon, dass die Baskets als einzige Mannschaft mit zwei Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangieren – nur Nanterre hat beide Partien gewonnen, alle anderen haben einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto –, lässt er sich nicht blenden. „Sie sind ein gut zusammengestelltes Team. Defensivstark, ausgeglichen. Ich glaube, sie haben sich bisher unter Wert verkauft – und sie sind in Polen ohne Josh Mayo angetreten. Es wird eine verdammt schwere Aufgabe für uns.“

Nach dem Heimspiel gegen Nymburk geht es für Bonn gleich dreifach auswärts weiter. Zunächst gibt es am Sonntag in Tübingen ein Wiedersehen mit Ryan Brooks und Jared Jordan (17.30 Uhr), anschließend geht es zum zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen in der Champions League nach Griechenland zu Aris Saloniki (Dienstag, 18.30 Uhr). Den Abschluss des „Dreierpacks“ bildet die Begegnung bei Science City Jena am 4. November (20.30 Uhr).