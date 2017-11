Träumt vom Allstar-Game: Julian Gamble, hier mit Trainer Predrag Krunic, der am Montag 50 wurde.

BONN. Die Baskets schlagen Erfurt im Test mit 93:65 und besuchen die Fan-Weihnachtsfeier. Gamble will unbedingt zum Allstar-Game.

Julian Gamble macht jetzt Werbung. Für sich. Der Center der Telekom Baskets Bonn hat einen Wunsch: „Ich möchte unbedingt mal am Allstar-Game teilnehmen“, sagt er. Das Bestentreffen der Basketball-Bundesliga findet in diesem Jahr am 13. Januar in Göttingen statt, und gegenwärtig läuft die Abstimmung auf der Homepage der easyCredit-BBL noch bis zum 7. Dezember.

Auch seine Mannschaftskameraden Josh Mayo, TJ DiLeo und Yorman Polas Bartolo hat er gewählt, dazu die Internationalen Peyton Siva, Trey Lewis und Devin Booker sowie die Deutschen Andreas Obst, Danilo Barthel und Johannes Thiemann (siehe Infokasten). Begonnen hatte die Werbung mit einem kleinen Dialog auf Twitter, in dem der Berliner Peyton Siva augenzwinkernd versprach, für Gamble abzustimmen, wenn dieser den Alba-Guard in sein Team aufnähme.

Julian Gamble erklärt, wen er in sein Allstar-Team gewählt hat Team national TJ DiLeo (Bonn) ... weil er es absolut verdient hat. Er ist einen super Basketballer, kann werfen und zum Korb ziehen, ist mannschaftsdienlich und unglaublich schlau. Und die Entwicklung, die gemacht hat, ist beachtlich.

Team national Yorman Polas Bartolo (Bonn) ... weil er der beste Gegen-den-Ball-Verteidiger ist, den ich je erlebt habe. Und da bin ich nicht der einzige. Das müssen auch viele Gegner zugeben. Er kann vier von fünf Positionen verteidigen, ist auch offensiv immer besser geworden und so wichtig in der Crunchtime. Er verdient für seine Spielweise, deren Wert das Scouting nicht ausweist, mehr Anerkennung. Es geht nicht nur um die Jungs, die die meisten Punkte machen.

Team national Andreas Obst (Erfurt): ... weil er in letzter Zeit wirklich extrem gut spielt. Ich erinnere mich besonders an den Dreier fast von der Mittellinie in den Highlightvideos.

Team national Danilo Barthel (München) ... weil ich sein Spiel mag. Er kann Power Forward und Center spielen, hat einen guten Wurf, kann am Brett punkten. Konstantin Klein hat mir aus deren gemeinsamer Zeit in Frankfurt erzählt und wie Danilo sich entwickelt hat. Ich mag solche Typen, die hart an ihrem Spiel arbeiten.

Team national Johannes Thiemann (Ludwigsburg) ... weil er extrem hart spielt. Er reboundet gut und ist ein harter Gegner am Brett. Ich habe mich gefreut, dass er in der Nationalmannschaft so gut spielt.

Team international Josh Mayo (Bonn) ... muss definitiv dabei sein, weil er es ist, der unser Spiel kontrolliert und uns immer gibt, was wir brauchen: Assists, Punkte, Freiwürfe, Dreier. Er ist wie ein Bruder für mich, und ich denke, wir gehören zu den besten Duos in der Liga. Ein echter Allstar.

Team international Peyton Seva (Berlin) ... weil ich die Art, wie er das Spiel der Berliner steuert, mag. Außerdem hat er mich auch gewählt (lacht).

Team international Trey Lewis (Ulm) ... weil ich in der vergangenen Saison ein Fan von ihm geworden bin. Irre, was der alles für Würfe getroffen hat. Jetzt hat er den nächsten Karriereschritt gemacht. Ein großartiger Spieler.

Team international Devin Booker (München) ... weil wir eine spezielle Verbundenheit haben. Wir kennen uns seit dem College und spielen inzwischen seit acht Jahren gegeneinander – schon in Frankreich und jetzt in Deutschland. Unsere Wege haben sich oft gekreuzt. Inzwischen sind wir Freunde.

Team international Julian Gamble (Bonn) ... weil ich unbedingt zum Allstar-Game will – und: Klar, habe ich mich selbst gewählt.

Abstimmen kann jeder auf der Seite easycredit-bbl.de

Weil es Gamble ernst war mit dem Allstar-Wunsch, fragte er bei der Liga an, ob es auch eine englische Variante für das Voting gebe. Die Antwort ließ auf sich warten, und so strickte Gamble selbst eine kleine Anleitung für seine Landsleute, die die Baskets dann noch ein bisschen aufpolierten. Gestern stellte die BBL dann in Aussicht, das Thema fürs nächste Jahr zu diskutieren.

Zubcic stieg ins Training ein

Gamble weiß aber auch, dass seine Chancen besser sein könnten. „Ich denke, ich bin erst bei 70 Prozent dessen, was ich leisten kann“, erklärt der Center. An den restlichen 30 Prozent zu feilen, ist momentan geradezu luxuriös viel Zeit – verglichen mit den Wochen seit Saisonbeginn. Nach dem wichtigen Erfolg gegen Würzburg hatten die Baskets zunächst drei freie Tage, am Donnerstag stiegen sie mit Neuzugang Tomislav Zubcic wieder ins Training ein.

„Er ist ein guter Typ und ich fand, er hat erstaunlich schnell eine gute Bindung zum Team entwickelt“, sagt Baskets-Sportmanager Michael Wichterich, der sich von dieser Bindung auch gleich im Testspiel gegen die Rockets Erfurt überzeugen konnte. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewannen die Baskets ohne Nemanja Djurisic, der bei der montenegrinischen Nationalmannschaft war, gegen den Aufsteiger, der ohne seine Nationalspieler Andreas Obst und Retin Obasohan (Belgien) angetreten war, mit 93:65. Zubcic lieferte in knapp 30 Minuten Spielzeit ein Double-Double aus 19 Punkten und elf Rebounds. „Das sah schon sehr gut aus“, sagt Wichterich. „Er ist offensiv sehr variabel und seine Qualität ist offensichtlich.“

Stimmung ist gut

Einen ebenso guten Einstand soll der 2,12-Meter-Mann aus Kroatien dann auf der Weihnachtsfeier des Baskets-Fanclubs Defense am Sonntag gehabt haben, wo er Liedgut aus seiner Heimat vortrug. Teambetreuer Bogdan Suciu moderierte gemeinsam mit Konstantin Klein und Gamble. „Seit ich dabei bin“, sagte Wichterich, „war das die beste Fanclub-Weihnachtsfeier mit einer Riesen-Stimmung, zu der auch noch der eine oder andere Sänger aus dem Team beigetragen hat.“

Insgesamt ist die Stimmung auf dem Hardtberg derzeit recht ordentlich. „Wir sind nach drei guten Spielen, in denen wir uns von Körpersprache und Präzision deutlich besser präsentiert haben als zuletzt, mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen“, sagt Wichterich. „Das war ein bisschen ein Signal, was für ein Team wir sind.“

Ein Team, das nun auf dem Papier das schlimmstmögliche BBL-Wochenende vor sich hat. Zwei Auswärtsspiele: München (Freitag, 19 Uhr), Bamberg (Sonntag, 18.30 Uhr). Schwieriger geht es nicht. Also leitete Cheftrainer Predrag Krunic auch gestern das Training, an seinem 50. Geburtstag. „Das wäre für ihn kein Grund, eine Einheit ausfallen zu lassen“, sagt Wichterich. „Eher setzt er noch eine zusätzliche an.“