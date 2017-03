Telekom Baskets Bonn im Europe Cup

Bonn. Im Fiba Europe Cup gegen Nahariya wollen die Bonner erstmals in ein europäisches Halbfinale einziehen. ga-bonn.de ist live dabei und tickert die Partie am Mittwochabend ab 19:15 Uhr aus dem Telekom Dome.

Von Tanja Schneider, Sebastian Meltz, 08.03.2017

Im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs standen die Telekom Baskets Bonn bisher noch nie. Im Fiba Europe Cup bekommen sie es nun am Mittwoch (19.30 Uhr, Telekom Dome) im Viertelfinale mit dem israelischen Erstligisten Ironi Nahariya zu tun. Das Rückspiel findet am Mittwoch nächster Woche in Israel statt.

Am Selbstvertrauen der Bonner soll es nicht liegen. Wettbewerbs- übergreifend haben sie die vergangenen acht Spiele gewonnen und dabei teilweise herausragend gespielt. Gerade Auswärtsspiele scheinen den Israelis nicht so gut zu liegen, während die Baskets bisher in dem Wettbewerb alle sechs Heimspiel gewannen.

Das hat keine andere Mannschaft im Europe Cup geschafft. All diese guten Vorzeichen sind für Bonns Trainer Predrag Krunic nur Makulatur. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr viel individuelle Qualität besitzt und sich in den letzten Wochen auch als Mannschaft deutlich verbessert hat“, sagte Krunic.

Gelingt es den Baskets, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen? Wir sind ab 19:15 Uhr live dabei: