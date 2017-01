24.01.2017 Bonn. Center Filip Barovic muss für mehrere Wochen ausfallen, weil er sich im Pokal-Qualifikationsspiels gegen den FC Bayern München einen Daumenbruch an der rechten Hand zugezogen hatte.

Und noch ein weiterer Name auf der Verletztenliste der Telekom Baskets Bonn: Nachdem Konstantin Klein wegen einer Knochenreizung des rechten Sprunggelenks ausfallen musste, kann nun auch der Montenegriner sein Team für mehrere Wochen nicht unterstützen. Das haben die Telekom Baskets über ihre Website sowie ihre Social-Media-Kanäle mitgeteilt.

Im letzten Viertel des Pokal-Qualifikationsspiels gegen den FC Bayern München (72:87) am Sonntag hat sich Barovic einen Bruch des zweiten Gliedes im Daumen der rechten Hand zugezogen.

Am Dienstag ist er im Bonner Malteser Krankenhaus operiert worden. "Filip wurde bereits am Dienstagmorgen erfolgreich am rechten Daumen operiert. Seine Fraktur wurde dabei korrigiert und mit zwei Schrauben fixiert“, sagt Baskets-Teamarzt Dr. Michael Volkmer. "Wir müssen jetzt die Wund- und Knochenheilung abwarten, rechnen aber mit einer Wiederaufnahme des Balltrainings in etwa vier Wochen. Idealerweise stößt Filip dann nach sechs Wochen wieder zur Mannschaft."

"Was am Sonntag während des Spiels in München zunächst nicht schwerwiegend aussah, hat sich im Nachgang leider doch schnell als Bruch des Daumens herausgestellt. Die Operation und die nun folgende Pause ist unumgänglich", erklärt der Sportmanager der Telekom Baskets Bonn, Michael Wichterich. "Das trifft den Spieler und unser Team hart, denn Filip Barovic spielt bislang eine sehr gute und effektive Rolle für unseren Mannschaftserfolg. Aber wir haben auch Qualität im Kader, um seinen Ausfall zu kompensieren - unsere Innenspieler sind jetzt gefragt." (Alexandra Mölleken)