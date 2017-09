BAD HONNEF. Baskets-Guard TJ DiLeo freut sich besonders auf das Turnier in Rhöndorf. Aus den USA sind seine Eltern angereist. Sie können nicht nur TJ von der Tribüne aus die Daumen drücken, sondern auch seinen Bruder Max DiLeo anfeuern.

Von Bernd Joisten, 01.09.2017

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn sowie der Zweitligist Dragons Rhöndorf sind voll in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Am Wochenende haben die Basketballfans der Region erstmals die Möglichkeit, die neuformierten Teams aus der Nähe zu begutachten, wenn am Samstag und Sonntag das Vorbereitungsturnier „Gezeiten Haus Cup“ in der Sporthalle am Menzenberg steigt.

Mit dabei sind neben den gastgebenden Rhöndorfern und den Baskets der ambitionierte Pro-A-Zweitligist RheinStars Köln sowie der Bundesligist s.Oliver Würzburg. Im ersten Spiel trifft Köln am Samstag auf Würzburg (16.30 Uhr). Um 19.30 Uhr kommt es zum traditionellen Duell zwischen Rhöndorf und Bonn. Am Sonntag steigt dann das Spiel um Platz drei um 14 Uhr, Hochball zum Turnierfinale ist 16.30 Uhr. Auch wenn die Partie zwischen Rhöndorf und den Baskets sportlich wahrscheinlich schon vor Spielbeginn entschieden ist, übt dieses Duell auf die Beteiligten sowie auf die Fans doch einen großen Reiz aus. Einige junge Rhöndorfer Spieler stehen im erweiterten Kader der Telekom Baskets und wollen sich natürlich von der besten Seite zeigen.

US-Boys in Rhöndorf

Die Neuzugänge stehen bei den Fans besonders unter Beobachtung. Man darf gespannt sein, wie sich Rhöndorfs neuer US-Amerikaner Kameron Taylor gegen die Baskets-Profis behaupten kann. Der US-Boy hat mit Rhöndorf bisher zwei Testspiele bestritten. Sowohl bei der 65:68-Niederlage gegen die Bayer Giants Leverkusen (Pro B) als auch beim 80:70-Sieg gegen den Regionalligisten ART Giants Düsseldorf agierte er sehr auffällig und steuerte 19 beziehungsweise 28 Punkte bei.

Die Telekom Baskets haben mit dem Sieg beim gut besetzten Turnier in Gießen bewiesen, dass die Vorbereitung gut läuft. Neuzugang Jordan Parks hinterließ bislang einen starken Eindruck. Sehr fit präsentierte sich Center Julian Gamble, der im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht so gut in Form war wie jetzt. Er wird im Training von Neuzugang Martin Breunig mächtig gefordert. Von den intensiven Trainingsduellen in Korbnähe profitieren beide Athleten. Nicht spielen kann indes Ron Curry, der wegen eines kleinen Muskelfaserrisses noch zwei Wochen pausieren muss.

Bruderduell vor den Augen der Eltern

Baskets-Guard TJ DiLeo freut sich besonders auf das Turnier in Rhöndorf. Aus den USA sind seine Eltern Anna und Tony angereist. Sie können dann nicht nur TJ von der Tribüne aus die Daumen drücken, sondern auch Bruder Max DiLeo anfeuern, der beim Pro-A-Ligisten Köln unter Vertrag ist. Die Brüder würden am Sonntag aufeinandertreffen, wenn Köln überraschend gegen Bundesligist Würzburg weiterkäme.

Da die Würzburger Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann erst am Freitag von einem anstrengenden Vorbereitungsturnier aus Litauen wiederkehrt, ist Köln sicherlich nicht chancenlos. Mit von der Partie ist bei den Franken auch Andrej Mangold, der von 2011 bis 2016 als Profi bei den Telekom Baskets Bonn aktiv war.